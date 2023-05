PKP Intercity zwiększy liczbę pociągów do średnio 423 dziennie

"Na okres letni PKP Intercity rozszerzyło dotychczasową ofertę o dodatkowe połączenia w szczytach komunikacyjnych i na najbardziej popularnych kierunkach. Pasażerowie łatwiej dojadą na wypoczynek na Mazury, nad morze i w góry. Ponad 30 par połączeń Warszawy z Trójmiastem, zwiększona prędkość do 160 km/h na trasie Warszawa – Radom czy dodatkowa para pociągów do Berlina to tylko niektóre z korzystnych zmian dla podróżnych w okresie letnim. Wakacyjny rozkład jazdy wejdzie w życie 11 czerwca" – czytamy w komunikacie.

Przewoźnik podał m.in. że przygotował 58 par pociągów do i z Trójmiasta. Pasażerowie z Warszawy będą mieć do dyspozycji 33 pary połączeń z Trójmiastem dziennie, czyli o 7 więcej niż przed wakacjami i 3 więcej, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Mieszkańcy stolicy będą mogli skorzystać też z 28 par połączeń do Krakowa, tj. o 3 więcej niż w ubiegłym roku i 17 par pociągów do Katowic. Z kolei mieszkańcy Wielkopolski by dotrzeć do nadmorskich miejscowości takich jak Ustka, Kołobrzeg, Szczecin czy Trójmiasto będą mogli skorzystać łącznie z 28 połączeń na dobę.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2022 r. miał ok. 59 mln pasażerów.

Konsultacje publiczne Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r.

Niedawno ogłoszono konsultacje publiczne Krajowego Programu Kolejowego (KPK) do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032). Program jest bezpośrednią kontynuację KPK do 2023 r. – podało Ministerstwo Infrastruktury. Nowy KPK będzie ukierunkowany na inwestycje związane z siecią bazową TEN-T oraz inwestycje, które wpływają na jakość połączeń międzynarodowych. Wartość całego programu KPK opiewa na 80 mld zł.

"Obecnie przygotowujemy kontynuację Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku i działania, które mają na celu usunięcie zaległości w rozbudowie, modernizacji i rewitalizacji infrastruktury transportowej oraz połączenie infrastrukturalne najważniejszych ośrodków wzrostu gospodarczego z obszarami o niższej dynamice rozwoju i włączenie ich w sieć transportu europejskiego" – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

