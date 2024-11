W Hiszpanii zginęło już ponad 200 osób. Takiej powodzi nie było w Europie od prawie 60 lat

Po katastrofalnej powodzi, która nawiedziła Walencję, Hiszpania organizuje największą operację usuwania skutków katastrofy w czasie pokoju – podaje agencja prasowa Reuters.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez poinformował w telewizyjnym oświadczeniu, że rząd w Madrycie wyśle 5 tys. dodatkowych żołnierzy, aby pomóc w poszukiwaniach i porządkowaniu terenu. Dołączą oni do 2,5 tys. żołnierzy już rozmieszczonych na terenach powodziowych.

Premier Hiszpanii: To największa operacja wojskowa w czasie pokoju

– To największa operacja sił zbrojnych w Hiszpanii w czasie pokoju – oświadczył Sanchez. – Rząd zmobilizuje wszystkie niezbędne zasoby, które będą potrzebne – dodał.

Tragedia ta jest najgorszą powodzią w Europie od 1967 r., kiedy to w Portugalii zginęło co najmniej 500 osób – odnotowuje Reuters. W sobotę do Walencji przybyli pierwsi wolontariusze, którzy będą uczestniczyć w akcji usuwania skutków powodzi, zorganizowanej przez regionalne władze.

Mieszkańcy dzielnicy Picanya w rozmowie z dziennikarzami agencji skarżą się na niewystarczającą pomoc. Czują się porzuceni. Mówią, że minie bardzo dużo czasu, zanim to miejsce znów stanie się zdatne do zamieszkania.

W ciągu zaledwie ośmiu godzin we wtorek wieczorem spadło tyle deszczu, ile normalnie przez cały rok. Woda zniszczyła drogi, tory kolejowe i mosty, a rzeki wystąpiły z brzegów.

Powódz w Walencji. "Skala tej katastrofy nie ma precedensu"

Powódź zalała również tysiące hektarów ziemi uprawnej w regionie, w którym produkuje się prawie dwie trzecie owoców cytrusowych w Hiszpanii – będącej największym eksporterem pomarańczy na świecie. – Skala tej katastrofy nie ma precedensu – powiedział lokalnej telewizji minister transportu Oscar Puente.

Burze spowodowały wydanie nowego alertu pogodowego na Balearach, w Katalonii i Walencji, gdzie opady deszczu mają się utrzymać przez cały weekend.

Naukowcy twierdzą, że ekstremalne zjawiska pogodowe w regionie stają się coraz częstsze z powodu zmian klimatycznych. Meteorolodzy uważają, że ocieplenie Morza Śródziemnego, które zwiększa parowanie wody, odgrywa kluczową rolę w nasileniu ulewnych deszczy.

