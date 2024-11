Sankcje – miecz obosieczny

Należy przypomnieć, że nie tylko skutek jest ważny, lecz także pewien mechanizm związany z nakładaniem sankcji. Często prowadzą one do tego, że obłożony nimi zaczyna się rozglądać, czy być może gdzieś indziej – albo nawet u samego siebie – zdoła znaleźć zamienniki towarów i usług, które wraz z sankcjami zniknęły. Mamy tu więc dwie kwestie: Czy sankcje działają na Rosję? A jeśli tak, to czy w stopniu na tyle znacznym, że „pożałuje” ona swego ataku na Ukrainę?