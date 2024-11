Nowa liderka brytyjskich konserwatystów. Chce "zresetować politykę i sposób myślenia"

Kemi Badenoch otrzymała 53 806 głosów. To o 12 418 głosów więcej niż jej kontrkandydat, Robert Jenrick, były wiceminister ds. imigracji. Do głosowania uprawnionych było 131 680 osób. Frekwencja wyniosła 72,8 proc. – poinformował brytyjski dziennik "The Guardian".

– Nasza partia jest kluczowa dla sukcesu kraju. Ale żeby nas usłyszano, musimy być szczerzy, uczciwi wobec faktu, że popełniliśmy błędy. Uczciwi wobec faktu, że pozwoliliśmy, aby standardy się załamały. Nadszedł czas, aby powiedzieć prawdę, stanąć w obronie naszych zasad, zaplanować przyszłość, zresetować naszą politykę i myślenie oraz dać naszej partii i naszemu krajowi nowy początek, na jaki zasługują. Czas zabrać się do pracy – powiedziała po ogłoszeniu wyników głosownia nowa liderka brytyjskich konserwatystów.

Badenoch zastąpi na stanowisku Rishiego Sunaka, byłego premiera, który w lipcu 2024 r. doprowadził do najgorszego wyniku konserwatystów w wyborach od 1832 r. W lipcowych wyborach do Izby Gmin Partia Pracy zdobyła 412 mandatów, co dało jej pewną większość. Wynik wyborów oznaczał prawdziwą rewolucję – od 2010 r. Wielką Brytanią rządzili konserwatyści.

Kemi Badenoch pogratulował w mediach społecznościowych premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. "Pierwsza czarnoskóra liderka partii to dumny moment dla naszego kraju. Nie mogę się doczekać współpracy z tobą i twoją partią w interesie narodu brytyjskiego" – napisał.

Kim jest Kemi Badenoch?

Kemi Badenoch ma 44 lata i jest byłą programistką. Urodziła się w Londynie. Jej rodzina pochodzi z Nigerii.

Do Partii Konserwatywnej zapisała się w 2005 r. W 2015 r. została radną Londynu. W 2017 r. została wybrana do Izby Gmin. Uzyskała reelekcję w 2019 r. W okresie od 14 lutego 2020 r. do 6 lipca 2022 r. pełniła funkcję młodszego ministra (sekretarza stanu) ds. równouprawnienia. W lipcu 2022 r., w związku z ogłoszeniem przez Borisa Johnsona rezygnacji z funkcji premiera Wielkiej Brytanii oraz lidera Partii Konserwatywnej, zgłosiła swoją kandydaturę na lidera partii. Kandydatura została odrzucona w czwartej turze głosowania.

6 września 2022 r. objęła stanowisko przewodniczącej Zarządu Handlu gabinecie Liz Truss. Pozostała w składzie gabinetu utworzonego przez Sunaka. Zachowała w nim swoją dotychczasową funkcję oraz objęła urząd ministra ds. kobiet i równouprawnienia. 7 lutego 2023 r. została dodatkowo ministrem biznesu i handlu. Od 8 lipca 2024 r. pełniła funkcję ministra ds. mieszkalnictwa, społeczności i samorządów lokalnych w gabinecie cieni Sunaka.

Badenoch opowiada się za niskimi podatkami, wolnym rynkiem i krytykuje multikulturalizm.

