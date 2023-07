Analiza: Inflacja obniży się o 3,5 pkt proc. do końca br. i sięgnie ok. 8 proc. w grudniu

"Okres najszybszych spadków inflacji jest już jednak za nami. Oczekujemy, że przez kolejne 6 miesięcy inflacja CPI obniży się 'tylko' o 3,5 pkt proc. do ok. 8% r/r w grudniu – nasza prognoza jest spójna z oczekiwaniami RPP. Nasze prognozy wskazują, że jednocyfrowa inflacja (jeden z warunków rozpoczęcia obniżek stóp procentowych przez RPP) zostanie odnotowana w danych za wrzesień, a w sierpniu inflacja będzie jeszcze nieznacznie powyżej 10% r/r. " – czytamy w komentarzu banku do danych o CPI w czerwcu opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Powrót do wzorca sprzed pandemii

Zdaniem ekonomistów PKO BP, inflacja bazowa (CPI po wyłączeniu cen żywności i energii) w czerwcu wyniosła 11,1% r/r wobec 11,5% r/r w maju.

"Jej spadek odzwierciedla czynniki statystyczne, słabnące efekty drugiej rundy szoku energetycznego i osłabienie popytu. Rośnie liczba kategorii, w których okres najsilniejszych wzrostów cen już minął – ostatnio do tej grupy dołączyły m.in. środki higieny osobistej, kategoria wrażliwa m.in. na ceny energii i półproduktów chemicznych. Impet inflacji bazowej (% m/m sa) obniżył się względem szczytów, ale pozostaje wysoki, po zannualizowaniu implikuje inflację bazową rzędu 8% r/r" – czytamy dalej.

Bank zwrócił uwagę, że cen żywności wracają do przedpandemicznego wzorca sezonowego i zanotowały w czerwcu pierwszy spadek od wakacji 2021 (nie licząc lutego 2022 kiedy obniżono VAT) – ceny żywności w czerwcu spadły o 0,3% m/m.

"Dalsza dezinflacja żywnościowa"

"Oczekujemy dalszej dezinflacji żywnościowej, śladem zmian cen na rynkach rolnych. Średnioterminowo inflacja żywnościowa pozostanie jednak podwyższona, głównie ze względu na presję ze strony kosztów energii, pracy oraz czynników klimatycznych" – napisali analitycy.

Jak podał GUS, inflacja konsumencka wyniosła 11,5% w ujęciu rocznym w czerwcu 2023 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług pozostały bez zmian.

Według centralnej ścieżki lipcowej projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), inflacja konsumencka wyniesie 11,9% w 2023 r., 5,2% w 2024 r. i 3,6% w 2025 r. (wobec odpowiednio: 11,9%, 5,7% i 3,5% dla tych lat w projekcji marcowej). Inflacja CPI powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP – określonego jako 2,5% +/- 1 pkt proc. – w III kw. 2025 r.

W 2023 r. inflacja konsumencka wyniesie – według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej – 13,1% r/r w II, 10,3% w III kw. i 7,8% w IV kw. W 2024 r. będzie to odpowiednio – w kolejnych kwartałach: 6,1%, 5,3%, 4,9% i 4,6%, zaś w 2025 r.: 4%, 3,7%, 3,5% i 3,3%.

Czytaj też:

Ponure dane nt. gospodarki. Polacy muszą oszczędzać na jedzeniuCzytaj też:

Inflacja bazowa wyraźnie w dół. Nowe dane