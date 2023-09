Orlen wybuduje największą tłocznię oleju w Polsce

– Zakład będzie przerabiał 500 tys. ton rzepaku rocznie, co oznacza, że będzie w stanie zagospodarować aż 1/7 krajowej produkcji tego surowca. Realizując swoje cele biznesowe Orlen tworzy warunki do długofalowej współpracy z polskimi rolnikami, które zagwarantują im stały odbiór wytwarzanych przez nich produktów – powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Całkowity koszt budowy tłoczni w Kętrzynie wyniesie ok. 850 mln zł. Lokalizacja uwzględnia bardzo duży potencjał rolnictwa w regionie i wysoką dostępność surowca. Budowa zakładu rozpocznie się w pierwszej połowie 2024 r., a jej zakończenie planowane jest do połowy 2026 r.

W skład kompleksu, oprócz samej tłoczni wejdą węzły technologiczne związane z przyjęciem surowców i ekspedycją produktów, magazynowaniem surowców i produktów, tłoczeniem i ekstrakcją, produkcją pary technologicznej oraz oczyszczaniem ścieków. Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm: Polimex Mostostal oraz AB Industry.

Obajtek: To będzie największa tłocznia oleju w Polsce

– To będzie największa tłocznia oleju w Polsce, dedykowana dla województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i podlaskiego, gdzie potencjał produkcji rzepaku sięga ok. 1,2 mln ton rocznie. To oznacza, że tłocznia w Kętrzynie będzie w stanie wykorzystywać 42 proc. tego potencjału – powiedział Obajtek podczas podpisania umowy z wykonawcami.

Zapowiedział jednocześnie, że to nie ostatnia tego rodzaju tłocznia koncernu. – Będziemy inwestować tam, gdzie będą zagłębia rzepaku – dodał.

Według niego, sposób kontraktowania rzepaku będzie dawał rolnikom stabilność i przewidywalność, w tym celu prowadzony jest dialog z organizacjami rolniczymi w tym regionie. – Analizujemy również budowę instalacji do produkcji biodiesla na tym terenie w Kętrzynie, w dłuższej perspektywie – podkreślił Obajtek.

500 tys. ton rzepaku i 100 nowych miejsc pracy

Tłocznia oleju będzie wytwarzać 200 tys. ton oleju rocznie i zapewni Orlen Południe pełną kontrolę nad jakością finalnego produktu. Aby wyprodukować taką ilość oleju, tłocznia będzie zużywać ok. 500 tys. ton rzepaku pozyskiwanego w pierwszej kolejności od polskich producentów rolnych. Krajowe zbiory rzepaku w 2022 r. wyniosły 3,6 mln ton.

Sama tłocznia to także ponad 100 nowych miejsc pracy, a funkcjonowanie zakładu stworzy popyt na dodatkowe usługi, które mogą być świadczone przez lokalnych przedsiębiorców. Parametry produkowanego oleju pozwolą na jego wykorzystanie w instalacjach w Grupie Orlen. Głównym odbiorcą będzie Orlen Południe, który wytwarza biodiesel w swoim zakładzie w Trzebini.

Strategia Orlen 2030 przewiduje, że do końca dekady produkcja biopaliw w Grupie Orlen wzrośnie dziesięciokrotnie, do 3 mln ton rocznie. Na osiągnięcie tego celu koncern zamierza przeznaczyć ponad 15 mld zł.