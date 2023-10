Grupa Kapitałowa PPL: Rekordowe wyniki finansowe PHZ "Baltona" S.A

Baltona po okresie restrukturyzacji, która rozpoczęła się z chwilą przejęcia nadzoru przez PPL, sukcesywnie umacnia swoją pozycję na polskim rynku. Efektywne zarządzanie spółką, jasna strategia i stabilizacja rynku lotniczego po okresie pandemii COVID-19, przekładają się na rosnące wyniki finansowe firmy.

– W ubiegłym roku Baltona wypracowała 35,6 mln zł zysku netto. Jest to doskonały wynik, zwłaszcza jeśli odniesiemy go do 60,6 mln zł straty w przedpandemicznym 2019 roku. Wskazuje to, że kierunek zmian i rozwoju, jaki wytyczyliśmy jest słuszny

i przynosi efekty. Potwierdzają to także dane tegoroczne. W pierwszym półroczu 2023 r. przychody Baltony wzrosły do 379,2 mln zł, czyli o 44 proc. rok do roku – podkreśla Bogdan Romaniuk, Członek Zarządu PHZ Baltona S.A.

Firma weszła do Grupy Kapitałowej PPL w 2020 roku. Od tego momentu rozpoczął się proces restrukturyzacji firmy oraz jej zobowiązań finansowych, konsolidacji, odbudowy znaczenia i wartości marki. Wszystkie działania w restrukturyzacji Baltony zostały przeprowadzone na zasadach rynkowych, co zostało potwierdzone w odpowiednich testach prywatnego inwestora i wierzyciela.

– Przejmując Baltonę, musieliśmy zmierzyć się z szeregiem wyzwań. Najważniejsze z nich to znaczne zadłużenie spółki, brak klarownej strategii oraz nieefektywna struktura. By ratować firmę, musieliśmy także pozyskać odpowiednich menedżerów. Pierwszym krokiem było powołanie nowego Zarządu, w skład którego weszli doświadczeni menedżerowie z branży handlowej. Wspólnie z nowym Zarządem, który zawsze mógł liczyć na nasze pełne wsparcie, wyznaczyliśmy cele i uporządkowaliśmy strukturę – mówi Stanisław Wojtera, Prezes Zarządu Polskich Portów Lotniczych S.A.

Baltona jest jednym z najstarszych polskich przedsiębiorstw, założonym zaraz po II wojnie światowej. Funkcjonuje nieprzerwanie od 77 lat. Od 2020 roku, po około 10 latach przerwy, ponownie należy do Skarbu Państwa. – Za sprawą PPL i doskonałej współpracy z Baltoną, byliśmy świadkami niezwykłej sytuacji. Prywatna spółka, która została przejęta przez podmiot państwowy rozkwitła i przynosi zyski – dodaje Stanisław Wojtera.

Aktualnie firma koncentruje się na trzech filarach biznesowych – sprzedaży detalicznej dla pasażerów (travel retail), gastronomii (F&B) i shipchandlingu, czyli zaopatrywaniu statków. Baltona umacnia swoją pozycję, zwiększając w pierwszej połowie 2023 r. liczbę klientów do ponad 3 mln osób, czyli o +36 proc. w odniesieniu do tego samego okresu w 2022 r.

Sukcesywnie modernizowane są sklepy bezcłowe i lokale gastronomiczne marki w portach lotniczych: Katowice-Pyrzowice, Warszawa-Modlin, Warszawa-Radom, Rzeszów-Jasionka (3 kw. 2023) oraz Poznań-Ławica (4 kw. 2023/1 kw. 2024). Tylko w 2023 r. na inwestycje przeznaczono ponad 32 mln zł.

Baltona zarządza 38 sklepami w Polsce (w tym roku zostanie uruchomiony kolejny sklep na lotnisku w Zielonej Górze). Posiada również trzy punkty za granicą (dwa w Rumunii i jeden we Francji) oraz 14 lokali gastronomicznych. W ramach GK Baltona pracuje aktualnie 745 osób.