Czas przygotowania do małżeństwa zostanie wydłużony? Jest propozycja

W dniach 16-17 września br. w Płocku odbywa się Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów. Spotkanie odbywa się pod hasłem "Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie w Polsce. Między teorią a praktyką Kościoła". Podczas zjazdu pastoraliści zgodnie przyznali, że w Polsce potrzeba odnowy duszpasterskiej w przygotowaniu do małżeństwa.

"Droga wtajemniczenia katechumenalnego dla życia małżeńskiego"

W pierwszej części spotkania zaprezentowano watykański dokument pt. "Droga wtajemniczenia katechumenalnego dla życia małżeńskiego", w którym zaproponowane zostało przygotowanie do małżeństwa połączone z pogłębieniem wiary i życia chrześcijańskiego przyszłych małżonków. W dokumencie wyrażono również potrzebę duszpasterskiego towarzyszenia młodym małżeństwom, nawet przez kilka lat.

Watykański dokument proponuje kilka etapów przygotowań. Pierwszy z nich to faza przedkatechumenalna. To czas, kiedy młodzi ludzie we własnej rodzinie mogą obserwować wiarę i miłość małżeńską swoich rodziców i w ten sposób przygotowywać się do małżeństwa. Kolejny etap to przyjęcie kandydatów. Następnie rozpoczyna się faza katechumenalna. Powinna ona trwa ok. roku i prowadzić do zaręczyn. Potem jest już bezpośrednie przygotowanie narzeczonych do małżeństwa, które według papieża Franciszka powinno trwać co najmniej kilka miesięcy. Ostatnim etapem jest duszpasterskie towarzyszenie małżonkom nawet do kilku lat po ślubie.

Zmiany w przygotowaniach do małżeństwa?

W kontekście tego dokumentu polscy pastoraliści doszli do wniosku, że w Polsce istnieje potrzeba, by wydłużyć czas przygotowania do małżeństwa. Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych UKSW ks. prof. Tomasz Wielebski zaznaczył, że apeluje o to nie tylko papież Franciszek, ale również sytuacja rodzin i małżeństw w Polsce. – Wyzwaniem dla nas jest konieczność zmiany formy przygotowania do małżeństwa – dodał kapłan.

– Formacja do życia małżeńskiego to nie może być kilka spotkań przed ślubem. To nie powinien być tylko przekaz doktryny, kurs, czy katecheza – mówił z kolei ks. prof. Jacek Goleń z KUL. Jego zdaniem, przygotowanie do małżeństwa musi być głębsze. – Wprowadzaniem w przeżywanie tajemnicy łaski sakramentalnej i towarzyszeniem w dojrzewaniu na drodze wiary. Takie przygotowanie powinno odnosić się nie tylko do sakramentu małżeństwa ale też do odkrywania na nowo sakramentu chrztu. Powinno mieć charakter wtajemniczający, kerygmatyczny, pokazywać ludziom działanie Boga w ich życiu od najwcześniejszych lat – tłumaczył prelegent.

– Bardzo ważne jest, by mówić o małżeństwie nie jako o łasce danej tylko w momencie ślubu i raz na zawsze ale dawanej małżonkom wciąż na nowo i wymagającej współpracy – zwracał uwagę ks. prof. Goleń.

