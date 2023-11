Poseł Nowej Lewicy: Złożymy projekt 35-godzinnego tygodnia pracy

Podczas kampanii wyborczej Nowa Lewica proponowała skrócenie czasu pracy na pełnym etacie do 35 godzin przy zachowaniu tego samego wynagrodzenia, co ma pozwolić na lepsze łączenie życia prywatnego z zawodowym, a przede wszystkim wesprzeć matki na rynku pracy. Ugrupowanie dąży także do wprowadzenia 35-dniowego urlopu dla pracowników oraz zmiany dotyczącej zwolnień chorobowych (zasiłek na poziomie 100 proc. wynagrodzenia).

Wśród innych postulatów przedwyborczych Nowej Lewicy było m.in: koniec darmowych staży, minimalna stawka dla stażystów, odsetki za opóźnienie w wypłacie pensji, wyższe wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta, ubezpieczenie społeczne dla artystów oraz likwidacja umów śmieciowych.

35-godzinny tydzień pracy

Nowa Lewica planuje złożenie w Sejmie projektu 35-godzinnego tygodnia pracy. – Będziemy procedować projekt w tej sprawie. Zdobędziemy również sejmową większość wokół 35-godzinnego tygodnia pracy. Też nam się to uda – zapowiedział poseł Andrzej Szejna w rozmowie z radiem RMF FM.

Pytany, dlaczego zapis o 35-godzinnym tygodniu pracy nie znalazł się w umowie z Koalicją Obywatelską, Polską 2050 oraz Polskim Stronnictwem Ludowym, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy odpowiedział, że "w umowie koalicyjnej nie ma żadnych cyfr czy liczb".

Projekty klubu Lewicy

Szejna podkreślił, że w umowie koalicyjnej są zapisy dotyczące podwyżek dla nauczycieli, całej sfery budżetowej i sędziów. Druga kwestia to zaś zapisy o remontowaniu pustostanów, zintegrowanym bilecie czy polityka społeczna.

Podczas pierwszego posiedzenia do Sejmu wpłynęły dwa projekty klubu parlamentarnego Lewicy w sprawie liberalizacji przepisów aborcyjnych. Jeden z nich częściowo depenalizuje aborcję i pomoc w niej, drugi umożliwia przerwanie ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania i wprowadza dodatkowe regulacje w zakresie klauzuli sumienia.

