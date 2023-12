Przewodniczący COP28 w kontrze do żądań rezygnacji z paliw kopalnych

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres chce zmusić firmy do rezygnacji z paliw kopalnych. W piątek podczas szczytu klimatycznego COP28 powiedział, że należy całkowicie wycofać się ze stosowania ropy, gazu i węgla. Jak pisze Reuters, w swoim przemówieniu na szczycie w Dubaju podkreślił, że samo ograniczenie jego stosowania nie wystarczy, aby zatrzymać globalne ocieplenie.

Paliwa kopalne wśród tematów COP28

Do ostrej wymiany zdań na tym tle doszło podczas panelu "She Changes Climate". Minister przemysłu i zaawansowanych technologii Sultan Al Jaber odniósł się do wypowiedzi byłej specjalnej wysłanniczki ONZ ds. zmian klimatu Mary Robinson. O sprawie pisze "The Guardian".

Al Jaber jako przewodniczący konferencji klimatycznej COP28 przekonywał, że nie ma dowodów naukowych wskazujących, że rezygnacja z paliw kopalnych jest konieczna, by ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 stopnia C. Dodał, że stopniowe wycofywanie paliw kopalnych nie umożliwi tzw. zrównoważonego rozwoju.

Al Jaber: Chcesz zabrać świat z powrotem do jaskiń?

Al Jaber odnosił się do twierdzeń Robinson, że jako szef państwowej spółki naftowej ZEA zyskałby na wiarygodności, podejmując ewentualną decyzję o stopniowym wycofaniu paliw kopalnych. Tłumaczył, że interesuje go jedynie poważna dyskusja. – Zgodziłem się przyjść na to spotkanie, aby odbyć trzeźwą i dojrzałą rozmowę. W żaden sposób nie podpisuję się pod żadną dyskusją, która jest alarmistyczna. Nie ma żadnej nauki ani scenariusza, który mówi, że stopniowe wycofywanie paliw kopalnych jest tym, co pozwoli osiągnąć 1,5 C – podkreślił.

Robinson przekonywała, że jego spółka inwestuje w zwiększenie wydobycia paliw kopalnych w przyszłości. W reakcji arabski polityk zwrócił uwagę na kształtowanie przez zachodnie media całkowicie jednostronnego przekazu w omawianej kwestii.

– Czytasz własne media, które są stronnicze i są w błędzie. Mówię ci, że to ja tu rządzę. Proszę, pomóż mi, pokaż mi mapę wycofywania paliw kopalnych, która pozwoli na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, chyba że chcesz zabrać świat z powrotem do jaskiń – powiedział Al Jaber.

– Nie sądzę, że będziesz w stanie pomóc w rozwiązaniu problemu klimatycznego poprzez wytykanie palcami lub przyczynianie się do polaryzacji i podziałów, które już mają miejsce na świecie. Pokaż mi rozwiązania. Przestań wytykać palcami – zaapelował do zwolenniczki odejścia od paliw kopalnych.

