W 2024 r. ma wejść w życie nowe świadczenie pieniężne dla seniorów

Wprowadzenie tzw. renty wdowiej to jedna z kampanijnych obietnic Lewicy. Obecnie, gdy senior straci współmałżonka, może skorzystać z renty rodzinnej w kwocie 85 proc. lub zachować swoje świadczenie emerytalne. Tymczasem zgodnie z propozycją, ma być możliwość wyboru, czy chce się pozostać przy 100 proc. swojego świadczenia i dołożyć do niego 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku, czy też w całości skorzystać z renty rodzinnej i zachować 50 proc. własnego świadczenia emerytalnego. Tzw. renta wdowia nie mogłaby być wyższa niż 7,6 tys. zł brutto miesięcznie.

– Kobiety w Polsce statystycznie żyją dłużej, co oznacza, że także częściej są wdowami i tracą współmałżonka. Taka strata wiele kosztuje, nie tylko emocjonalnie, co jest oczywiste. Ale to także koszt finansowy. Kiedy znika druga osoba, nie znika połowa kosztów utrzymania gospodarstwa domowego. Dlatego będziemy popierać projekt znajdujący się w Sejmie, będziemy też proponować własne rozwiązania dotyczące renty wdowiej – mówiła w TVN24 minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

"Projekt renty wdowiej zostanie wyciągnięty z tej zamrażarki. Rząd Donalda Tuska szykuje kontrę wobec propozycji swoich poprzedników. Tzw. trzynasta oraz czternasta emerytura były flagowymi projektami Zjednoczonej Prawicy" – podał portal money.pl.

"Jest entuzjazm"

Rozwiązania miałyby wejść w życie w ciągu najbliższych miesięcy. – Projekt jest gotowy, został złożony w trybie ustawy projektu obywatelskiego, więc można go przyjąć lub przejąć i zgłosić jako projekt rządowy oraz zorganizować konsultacje. Zbieraliśmy jednak podpisy, widać było entuzjazm – przekazała szefowa klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska.

Nowe świadczenie ma objąć ok. 1,5 mln wdów i wdowców. W większości przypadków są to kobiety.

