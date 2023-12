OZE destabilizują system

TOMASZ CUKIERNIK: Co sądzi pan o wymuszanej przez Unię Europejską tzw. transformacji energetycznej?

PROF. DR HAB. INŻ. WŁADYSŁAW MIELCZARSKI: Ona ma niestety bardzo negatywne skutki gospodarcze i społeczne. Powoduje, że kraje Unii Europejskiej stają się coraz bardziej niekonkurencyjne. W szczególności wobec państw azjatyckich, gdzie nie ma tego typu polityki. Również w stosunku do Stanów Zjednoczonych, gdzie taka polityka jest co prawda stosowana, ale tylko wtedy, kiedy przynosi korzyści gospodarce amerykańskiej. W Unii Europejskiej transformacja energetyczna jest narzucana krajom członkowskim poprzez system prawny – dyrektywy i rozporządzenia. Wpływa bardzo negatywnie na gospodarkę i ogranicza jej rozwój, a społeczeństwa są zmuszane ponosić olbrzymie koszty.

Drugi problem jest taki, że transformacja energetyczna, taka, jaką zakłada Unia Europejska, tzw. zeroemisyjność, nie jest możliwa do realizacji. Wydajemy bardzo duże środki, poświęcamy bardzo dużo wysiłku na coś, co w rezultacie i tak nie jest możliwe do realizacji.

Dlaczego nie jest możliwe do realizacji?