Podwyżki pensji w dużej sieci handlowej. Podano wysokość

Kaufland od stycznia podwyższył wynagrodzenia dla stanowisk kasjer-sprzedawca i wynagrodzenie kasjerów wynosi od 4 500 do 5 500 zł brutto. Kolejna podwyżka planowana jest w lipcu.

Kaufland co roku przyznaje pracownikom podwyżki wynagrodzeń – w ciągu ostatnich 5 lat pensja na stanowisku sprzedawca-kasjer wzrosła o ponad 30 proc. – podano.

Pomimo wyzwań związanych z rosnącymi kosztami działalności i inflacją cały czas dokładamy starań, aby zapewniać naszym pracownikom konkurencyjne warunki zatrudnienia. Doceniamy codzienne zaangażowanie personelu i nie pozostajemy obojętni na sygnały dotyczące ich aktualnych potrzeb – powiedziała dyrektor Pionu Personalnego w Kaufland Polska Małgorzata Ławnik, cytowana w komunikacie.

Jak tłumaczyła, wychodząc pracownikom naprzeciw, "oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, szerokie możliwości rozwoju oraz bogaty pakiet benefitów pozapłacowych". – Dodatkowo w lipcu planujemy kolejne podwyżki wynagrodzeń – dodała.

Na co mogą liczyć zatrudnieni przez Kaufland?

Spółka podkreśliła też, że zatrudnieni w sieci Kaufland mogą liczyć na szeroki wachlarz benefitów. Wśród nich jest m.in. bezpłatna, prywatna opieka medyczna, bony na Wielkanoc i Boże Narodzenie (łącznie do 1 100 zł rocznie), paczki świąteczne, pakiety odpornościowe, wyprawki z okazji narodzin dziecka, karta MultiSport, dofinansowanie do rozwoju prywatnych pasji (do 10 000 zł), a także dodatkowa wypłata emerytalna, grupowe ubezpieczenie na życie czy pomoc w trudnej sytuacji życiowej.

Dodatkowo Kaufland organizuje konkursy dla pracowników i ich dzieci oraz imprezy integracyjne i jubileuszowe. Poza podwyżkami wynagrodzeń oraz licznymi benefitami w tym roku Kaufland zwiększył także wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a środki te zostaną spożytkowane na potrzeby pracowników. Jak deklaruje sieć, w kolejnych latach odpis na fundusz socjalny będzie zwiększany o kolejne kwoty.

Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1 500 sklepów i zatrudnia ok. 155 000 pracowników. W Polsce sieć posiada 245 marketów i zatrudnia ok. 15 500 pracowników.

