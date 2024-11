Ujawniono, jak TVP potraktowała Nawrockiego. "Ale się boją"

Szef kampanii Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker umieścił nagranie z porannego programu TVP Info. Na nagraniu widać, jak Michał Woś zachęca dziennikarzy do zadawania pytań. Jego wypowiedź została jednak ściszona w TVP, a następnie Wioletta Wramba, dziennikarka prowadząca poranny program w telewizji informacyjnej stwierdziła, że na konferencji Nawrockiego nie było możliwości zadawania pytań.

Działania TVP wywołały duże poruszenie. Politycy PiS są oburzeni całą sytuacją.

"Ale się boją! Atak od pierwszych dni na kandydata na Prezydenta Karola Nawrockiego pokazuje z jaką machiną hejtu i kłamstwa będziemy musieli się zmierzyć w kampanii #Nawrocki2025. Na szczęście nienawiść odbiera też rozum" – napisał Szefernaker w mediach społecznościowych.

Sprawę komentuje również Michał Woś. "Czysta woda TVP w likwidacji! Kiedy mówię: jest możliwość (tu wyłączają dźwięk) zadania pytania – wyłączają transmisję. Na antenie słychać już tylko: nie ma możliwości zadania pytania kandydatowi Karolowi Nawrockiemu. Demokracja walcząca" – napisał Woś.

"Jak widać „czysta woda” leje się strumieniami w TVP. A nie! To jednak już po prostu szambo" – dodaje Piotr Muller.

"Propagandyści z protuskowej TVP okłamują widzów, iż podobno nie było możliwości zadania pytań... pytania padały, ale to tuskowa TVP je wyciszyła i ucięła Zobaczcie jaka jest prawda" – stwierdził z kolei Rafał Bochenek.

Kandydat "obywatelski"

Podczas niedzielnej konwencji Prawa i Sprawiedliwości prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki został zaprezentowany jako kandydat w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Formalnie Nawrocki został zarekomendowany przez Komitet Obywatelski. Szefem sztabu wyborczego Karola Nawrockiego został Paweł Szefernaker, poseł PiS, były minister spraw wewnętrznych i administracji.

Sprawy Polski lokalnej, bezpieczeństwo, gospodarka, zakończenie wojny polsko-polskiej. To priorytety kampanii Karola Nawrockiego. – Poparcie mojej kandydatury przez ponad 150 naukowców, przedstawicieli świata publicznego i to wielkie poruszenie, które po wczorajszym dniu nastąpiło, pokazuje, że Polska dojrzała do tego, aby mieć w końcu prezydenta bezpartyjnego i prezydenta, który jest popierany przez komitet obywatelski, wystawiony przez komitet obywatelski, a także uroczyście poparty przez Zjednoczoną Prawicę – mówił w poniedziałek na konferencji prasowej.

