Ważne rozmowy w Unii Europejskiej. Francja nieoczekiwanie wsparła Polskę

Jak podaje "Politico”, powołując się na trzech europejskich dyplomatów, Paryż przyłączył się do postulatu Warszawy w sprawie ograniczeń w imporcie produktów rolnych z Ukrainy. Dziennikarze przypominają, że może to przeszkodzić negocjacjom w sprawie przedłużenia na kolejny rok bezcłowego dostępu Ukrainy do rynku Unii Europejskiej.

Francja popiera Polskę

Prezydent Francji Emmanuel Macron spotkał się w piątek z premierem Polski Donaldem Tuskiem podczas szczytu Trójkąta Weimarskiego w Berlinie. Przywódcy wezwali do wsparcia Ukrainy w walce z rosyjską agresją.

Jednocześnie Macron i Tusk zawarli porozumienie mające na celu zbliżenie stanowisk Francji i Polski przed negocjacjami mającymi na celu przezwyciężenie różnic, które powstały pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Parlamentem Europejskim w sprawie handlu z Ukrainą.

Według analityków, taka zmiana będzie kosztować Ukrainę 1,2 miliarda euro w postaci utraconych przychodów handlowych.

– To ogromna strata dla kraju, który potrzebuje wszelkiej możliwej pomocy. Państwa członkowskie, które najbardziej demonstracyjnie wspierają Ukrainę, wyrządzają jej jednocześnie największe szkody – powiedział anonimowy europejski dyplomata.

Protest rolników

Od kilku tygodni polscy rolnicy blokują granicę z Ukrainą. Domagają się zahamowania napływu ukraińskich produktów rolnych na polski rynek, a także zablokowania Zielonego Ładu. Prezydent Wołodymyr Zełenski uważa, że jest to kwestia polityczna i wyraz presji na instytucje europejskie.

Tylko w lutym 2023 roku w związku z blokadą granicy ukraińsko-polskiej do budżetu Ukrainy nie trafiło 8 miliardów hrywien. Taką informację przekazał ukraiński polityk Jarosław Żeleźniak.

W sobotę 9 marca w Warszawie odbyły się rozmowy premiera Donalda Tuska z przedstawicielami protestujących rolników. Szef rządu poinformował, że nie zamierza zamknąć granicy z Ukrainą.

