Inflacja w marcu. Dobre wieści z GUS

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,2 proc. – podał też GUS. Członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Iwona Duda w rozmowie z ISBnews w tym tygodniu oceniła, że inflacja konsumencka CPI może wynieść ok. 2 proc. r/r w marcu wobec 2,8 proc. r/r w lutym.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,2 proc. r/r, ceny nośników energii: spadek o 2,6 proc.; ceny paliw do prywatnych środków transportu – spadek o 4,5 proc.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,2 proc, ceny nośników energii odnotowały spadek o 0,4%; ceny paliw do prywatnych środków transportu – wzrost o 0,1 proc.

Konsensus rynkowy wynosił: +2,3 proc. r/r i +0,4 proc. m/m.

"Wynagrodzenia w górę, inflacja w dół (1,9 proc. – najniżej od 5 lat), złoty silny, PKB rośnie, bezrobocie rekordowo niskie. W minionym tygodniu 9 mld złotych popytu na polskie obligacje skarbowe. Stopniowo wyprowadzamy gospodarkę na prostą. Zdrowych i rodzinnych Świąt" – komentuje minister finansów Andrzej Domański. Z kolei premier Donald Tusk napisał: "Na takie wielkanocne życzenia czekaliśmy".

PIE: Po lokalnym dołku w marcu inflacja wzrośnie i sięgnie ok. 3-3,5% r/r w II kw. br.

Po lokalnym dołku w marcu inflacja konsumencka wzrośnie i sięgnie ok. 3-3,5% r/r w II kwartale br., ocenił Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Ekonomiści PIE szacują, że inflacja bazowa (bez cen żywności i energii) sięgnęła w marcu 4,5% r/r. Inflacja konsumencka w marcu – według szybkiego szacunku – była niższa (1,9% r/r) od konsensusu rynkowego (2,3% r/r).

"Inflacja w marcu obniżyła się z 2,8 do 1,9%r/r. GUS wskazuje na dalsze spowolnienie tempa wzrostu cen żywność i spadek cen energii. Ten odczyt będzie najniższym wynikiem w tym roku. W najbliższych miesiącach zobaczymy lekki wzrost, głównie przez koniec działań osłonowych. Ponowny wzrost cen to będzie efekt powrotu standardowej stawki VAT na żywność. Zmiana podwyższy CPI o 0,8 pkt. Dodatkowo tendencje na globalnych rynkach paliw i surowców rolnych sugerują nieco szybszy wzrost cen. Dlatego wyniki w II kwartale będą raczej zbliżone do 3-3,5%" – czytamy w komentarzu PIE do dzisiejszych danych flash o inflacji w marcu, opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

