Bratysława: Kościół modli się za rannego premiera

"Życzę Panu Premierowi szybkiego powrotu do zdrowia, a wiernych wzywam do modlitwy o pokój dla naszej Ojczyzny i wszystkich obywateli Republiki Słowackiej" – napisał w związku z atakiem na premiera Roberta Fico przewodniczący Konferencji Episkopatu Słowacji abp. Bernard Bober.

"Wyrażam głębokie ubolewanie z powodu nieszczęścia, które spotkało premiera Roberta Fico. Potępiam przemoc, nienawiść i agresję, które jedynie rodzą dalsze zło i pogłębiają polaryzację w społeczeństwie. Apeluję do sumień wszystkich, nie bądźmy obojętni, bądźmy budowniczymi pokoju. Nie krzywdźmy się wzajemnie, ale umacniajmy dobro, które jest w każdym człowieku. W modlitwie życzę Panu Premierowi szybkiego powrotu do zdrowia, a wiernych wzywam do modlitwy o pokój dla naszej Ojczyzny i wszystkich obywateli Republiki Słowackiej” – napisał abp Bober.

Zamach na premiera

Na oficjalnym koncie Roberta Fico poinformowano że premier Słowacji padł ofiarą zamachu. 71-letni sprawca oddał kilka strzałów a Robert Fico obecnie znajduje się w stanie zagrażającym życiu. Został przetransportowany helikopterem do Bańskiej Bystrzycy, ponieważ dotarcie do Bratysławy zajęłoby zbyt dużo czasu ze względu na konieczność ostrej interwencji. "O wszystkim zadecydują najbliższe godziny" – czytamy w komunikacie na Facebooku.

Oświadczenie w tym samym brzmieniu zostało również przekazane mediom przez Biuro Rządu.

"Załoga śmigłowca ratunkowego została wysłana do Handlovej dziś po południu, aby pomóc pacjentowi z raną postrzałową. Został on szybko i delikatnie przetransportowany do szpitala im. F.D. Roosevelta w Bańskiej Bystrzycy” – poinformowali ratownicy.

Według nieoficjalnych informacji, na miejscu zdarzenia padły cztery strzały, z czego trzy miały trafić premiera. Napastnik został spacyfikowany przez policję wkrótce po zamachu.

"Jedna z kul przeszła przez jelita". Nowe informacje o stanie premiera Fico

