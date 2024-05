Ceny zaczną spadać? Ważne wieści dla kierowców

W ślad za obniżkami cen na rynku hurtowym na dużej części stacji ceny paliw są niższe niż tydzień temu, chociaż w dalszym ciągu skala obniżek jest niższa niż wynikałoby to z korekty cen hurtowych – oceniają eksperci BM Reflex.

Średnie ceny w kraju spadły póki co do poziomów odpowiednio: dla benzyny bezołowiowej 95 – 6,63 zł/l (-3 gr/l), bezołowiowej 98 – 7,28 zł/l (-1 gr/l), oleju napędowego 6,64 zł/l (-4 gr/l) i autogazu 2,81 zł/l (-3 gr/l).

Eksperci dodaj jednak, że skala obniżek na poszczególnych stacjach jest bardzo zróżnicowana i wynosi od 2 do ponad 10 groszy na litrze. Na przyszły tydzień podtrzymujemy scenariusz dalszego spadku średnich cen w przedziale 4 – 8 groszy na litrze benzyn i oleju napędowego oraz 1 – 3 grosze na litrze autogazu.

W porównaniu do cen sprzed roku diesel jest droższy o 58 gr/l, benzyna Pb95 o 16 gr/l, a Pb98 o 21 gr/l. Z kolei o 17 gr/l mniej niż przed rokiem kierowcy płacą za autogaz.

Ropa naftowa. Jak wygląda sytuacja?

Spadki ceny lipcowej serii kontraktów na ropę Brent wyhamowały w rejonie 81,50 USD/bbl.W piątek rano ropa Brent kosztuje około 83,60 USD/bbl i rynek próbuje korygować ostatnią falę spadku cen.W skali tygodnia ropa podrożała 0,70 USD/bbl.

Międzynarodowa Agencja Energii dokonała nieznacznej rewizji prognoz wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej w tym roku. Według najnowszych szacunków światowa konsumpcja ropy naftowej ma wzrosnąć w tym roku 1,1 mln bbl/d, czyli 140 tys. bbl/d mniej niż IEA prognozowała przed miesiącem. Prognozy wzrostu konsumpcji w 2025 roku pozostały na niezmienionym poziomie 1,2 mln bbl/d. Światowa konsumpcja ropy w tym roku osiągnie średnioroczny poziom 103,2 mln bbl/d, w przyszłym 104,3 mln bbl/d i będą to nowe historyczne rekordy. Stan chińskiej gospodarki nadal ma kluczowe znaczenie dla tempa wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej. W roku 2023 zgodnie z danymi IEA same Chiny wygenerowały blisko 80% światowego wzrostu popytu na ropę. W tym roku udział Chin w światowym wzroście konsumpcji ropy (szacowanym na 1,1 mln bbl/d) spadnie do 45%, ale nadal jest bardzo istotny.

OPEC z kolei podtrzymał prognozy wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej i paliw. Popyt w tym roku ma wzrosnąć 2,2 mln bbl/d, w przyszłym natomiast 1,8 mln bbl/d. Zapotrzebowanie na ropę producentów OPEC+ ma wzrosnąć w tym roku 0,9 mln bbl/d do 43,2 mln bbl/d.W kwietniu OPEC+ produkował 41 mln bbl/d. Komercyjne zapasy ropy naftowej w krajach OECD były w marcu 121 mln niższe od średniej z lat 2015-2019.

