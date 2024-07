Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Nawet 400 złotych dla seniorów

Czternasta emerytura została wprowadzona po raz pierwszy przez rząd Mateusza Morawieckiego. Ma ona wynosić tyle, co emerytura minimalna, po marcowej waloryzacji jest to 1780,96 zł brutto. Taką kwotę otrzymają wszyscy, których podstawowa emerytura wynosi nie więcej niż 2900 zł brutto. Jeśli jednak świadczenie jest wyższe, to zastosowana będzie zasada "złotówka za złotówkę".

Dodatkowe pieniądze dla emerytów

Co ciekawe, część emerytów, którym wypłacono w tym roku 13. i 14. emeryturę może otrzymać zwrot pobranej zaliczki na podatek dochodowy. Dotyczy to osób, których podstawowe świadczenie emerytalne nie przekracza 2500 złotych brutto. Przypomnijmy, że w myśl obecnych przepisów kwota wolna od podatku wynosi w Polsce 30 000 złotych.

Dokłada kwota, jaką Urząd Skarbowy zwróci na konto emeryta jest zależna od wysokości podstawy. Najwięcej, bo ok. 413 złotych otrzymają emeryci, którzy pobierają co miesiąc świadczenie w wysokości ok. 1900 złotych.

Rząd zlikwiduje 13. i 14. emeryturę?

Swój pomysł w sprawie 13. i 14. emerytur forsuje Trzecia Droga. Poseł tego ugrupowania Ryszard Petru o szczegółach propozycji poinformował na antenie Radia ZET. Zakłada ona likwidację tych świadczeń i zastąpienie ich emeryturą bez podatku.

– Pojawił się pomysł, by zastąpić trzynastkę i czternastkę likwidacją podatku na stałe. Trzynasta emerytura stałaby się częścią emerytury miesięcznej – powiedział były lider Nowoczesnej.

Pzypomnijmy, że o konieczności likwidacji 13-stek i 14-stek mówił już w listopadzie ubiegłego roku inny poseł Trzeciej Drogi, Michał Kobosko. Podkreślał on wówczas, że są to "jakieś prowizorki, które nie powinny mieć miejsca w poważnym systemie emerytalnym". Kwestię zamienienia dodatkowych emerytur na "emeryturę bez podatku" podnosił także prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz inni politycy tej formacji.

