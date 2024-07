Allegro generuje prawie 1 proc. polskiego PKB. "Koło zamachowe gospodarki"

Tylko w 2023 roku na polskiej platformie Allegro sprzedano 1,15 mld przedmiotów, a sprzedający osiągnęli przychody na poziomie niemal 55 mld zł. Łączna wartość wynagrodzeń generowanych w kraju dzięki działalności Allegro – w firmie i poza nią – sięgnęła w ubiegłym roku około 8 mld zł.

Takie wnioski płyną z Raportu Wpływu, przygotowanego dla Allegro przez KPMG. Przedstawia on skalę pozytywnego wpływu Allegro na polską gospodarkę po blisko 25 latach napędzania rynku sprzedaży online przez najpopularniejszy marketplace w tej części Europy.



Allegro tworzy polski rynek e-commerce od 1999 roku, czyli niemal od początku jego istnienia. Wraz z rozwojem platformy rozkręcała się sprzedaż online, co z kolei napędzało branże logistyki, płatności czy marketingu. Dziś więcej niż co trzeci Polak i Polka są aktywnymi kupującymi na Allegro, podobnie jak co druga polska firma.

Pół miliarda ofert

Na pierwszej aukcji na Allegro zaoferowano kamerkę USB. Ćwierć wieku później na platformie jest pół miliarda ofert, a Allegro krok po kroku rozszerza swój pozytywny gospodarczy wpływ na inne kraje regionu.

Na koniec 2023 roku ogólny wpływ Allegro na polską gospodarkę oszacowany został na ponad 26 mld zł wartości dodanej brutto, czyli około 1 proc. całkowitej WDB wytworzonej w Polsce oraz niecały 1 proc. całkowitego PKB. Ta kwota pozwoliłaby sfinansować edukację wszystkich uczniów klas podstawowych w Polsce.

Skala działalności Allegro daje zatrudnienie – w firmie i poza nią – łącznie około 140 tys. pracowników i pomaga generować blisko 8 mld zł w wynagrodzeniach w całym kraju. Za zbliżoną wartość GDDKiA zleciła w 2023 roku budowę dróg o łącznej długości 216 km.

Prezes Allegro: Mamy fantastyczne ceny, zwykle najbardziej konkurencyjne na rynku

– Allegro jest motorem napędowym polskiego rynku e-commerce od czasu swojego powstania 25 lat temu. Obecnie prawie jeden procent polskiego PKB jest generowany dzięki naszej platformie – powiedział Roy Perticucci, prezes Allegro.

– Ciągle pracujemy nad tym, aby zakupy i sprzedaż były jak najłatwiejsze. Setki milionów produktów, fantastyczne ceny (zwykle najbardziej konkurencyjne na rynku) i wygodna dostawa zachęcają klientów do ciągłego korzystania z naszych usług – a ci liczni klienci przyciągają coraz więcej sprzedawców, którzy wystawiają u nas swoje produkty. Zajmujemy się również edukacją, wspieraniem organizacji charytatywnych i wyznaczaniem trendów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu – dodał.

– Lojalność klientów i sprzedawców doprowadziła do tego, że Raport Wpływu określił nas mianem najpopularniejszej platformy w Polsce. Jesteśmy bardzo dumni z tego osiągnięcia i krok po kroku rozszerzamy nasz model na inne kraje w regionie – podkreślił Perticucci.



Czytaj też:

Polska firma wygrywa z Google. "Precedensowe postanowienie sądu"