Chiński gigant motoryzacyjny i technologiczny wchodzi na polski rynek

Jako jeden z wiodących chińskich przedstawicieli w świecie pojazdów elektrycznych, Skyworth wprowadził swój model elektrycznego SUV-a na rynek polski. Polska pozycjonowana jest jako centralny punkt operacyjny dla Europy Wschodniej. Skyworth wspiera okoliczne kraje poprzez serwis posprzedażowy i dystrybucję części zamiennych za pośrednictwem swojego regionalnego biura w Polsce. Model Skyworth K w zaskakująco dynamicznym trybie przyciągnął ponad 1000 zamówień przedpremierowych przez stronę internetową.

Auto wyróżnia się dwoma pakietami wyposażenia, a cena bazowa zaczynaja się od 179 900 zł brutto. Skyworth K cechuje się mocnym designem, zaawansowaną technologią baterii, realnym zasięgiem miejskim do 642 km według danych WLTP, półautonomicznym prowadzeniem, inteligentnymi funkcjami i, co najważniejsze, 8-letnią gwarancją na baterię do 160 tys. km, co czyni go znaczącym graczem na rynku europejskim i polskim.

Chińczycy pozycjonują Polskę jako "centralny punkt"

Dyrektor zarządzający Skyworth Poland, Yahya Camurluoglu, podkreślił swoje szerokie doświadczenie w branży motoryzacyjnej na różnych rynkach, stwierdzając: – W tym kontekście pozycjonujemy Polskę jako centralny punkt dla Skyworth, jednej z rosnących marek elektrycznych samochodów w Chinach. Model elektrycznego SUV-a Skyworth K został również wprowadzony na rynek niemiecki, francuski i brytyjski. Jako Skyworth Europe, działający pod marką Skyworth Poland, wprowadziliśmy nasz nowy model również w Polsce. Pierwsze dostawy zostały zrealizowane w krótkim czasie, a naszym celem jest sprzedaż 400 sztuk w tym roku.

– W przyszłym roku planujemy sprzedać 1 500 sztuk modelu Skyworth K na rynku samochodów elektrycznych, gdzie spodziewamy się sprzedaży łącznie na poziomie 30 000 pojazdów elektrycznych. Zgodnie z długoterminowym planem Skyworth Europe planujemy wprowadzić pięć różnych modeli w ciągu najbliższych pięciu lat. Dzięki naszym usługom na miejscu, możliwościom zdalnej interwencji, programom subskrypcyjnym i aplikacji mobilnej wspierającej nasze usługi, oferujemy zaawansowaną technologię we współpracy ze Skyworth Global. Polska nie jest dla nas tylko punktem dystrybucji, ale także obiecującym regionalnym centrum, gdzie możemy zarządzać procesami R&D. W tym kontekście planujemy rozwijać tutaj oprogramowanie i eksportować naszą technologię – powiedział Camurluoglu.

Pierwszy strategiczny model SUV od Skyworth

Wyprodukowany w wyniku doświadczeń zdobytych w ciągu ostatniej dekady zakresie budowy pojazdów napędzanych energią elektryczną. Skyworth K oferuje kompletną koncepcję nowej generacji samochodu, z niepowtarzalnym designem, inteligentnymi systemami łączności, zasięgiem do 642 km według danych WLTP, systemami wsparcia automatycznego prowadzenia i doskonałą wydajnością.

Model ET5, z nowoczesnym i mocnym designem, jest wzmocniony innowacyjnymi reflektorami i światłami hamowania z logo SKYWORTH na całej klapie bagażnika, a także oferuje przestronne wnętrze. ET5 wyróżnia się w swojej klasie długością 4720 mm, szerokością 1908 mm, wysokością 1696 mm i rozstawem osi 2800 mm, zapewniając przestronną przestrzeń życiową. Bagażnik o pojemności 467 litrów można powiększyć do 1141 litrów po złożeniu siedzeń. Skyworth K osiąga prędkość od 0 do 100 km/h w 7,9 sekundy dzięki mocy 150 kW.

Technologia łączności i półautonomiczne prowadzenie

Inteligentne technologie od Skyworth spełnią oczekiwania względem technologicznych funkcji dzisiejszych i przyszłych samochodów. System łączności Skylink oferuje użytkownikom i pasażerom kompleksowy świat cyfrowy. System zapewnia inteligentną integrację łączności między samochodem a domem. Ponadto, multimedialny ekran LCD pojazdu może obsługiwać różne aplikacje technologii inteligentnego domu od Skyworth, Midea, JD, Huawei, Alibaba i innych, tworząc zintegrowany i inteligentny ekosystem. Inteligentne funkcje są wspierane przez sprzęt, który umożliwia najbardziej przyjemne doświadczenia.

Skyworth K oferuje funkcje takie jak specjalne kino i mobilna sala koncertowa, tryb zdrowego lunchu, rozbudowane wsparcie dla telefonów komórkowych; darmowe dane 4G, ogromne zasoby audio i wideo Skyworth, zintegrowane kompleksowe systemy oraz zsynchronizowane treści z platform iQiyi, Himalaya, QQ Music i innych. Funkcja autonomicznej jazdy L2.5 wspiera przyjemność z jazdy użytkowników Skyworth K komfortem. W tym kontekście w pojeździe dostępnych jest ponad 15 funkcji automatycznego prowadzenia, w tym pełnozakresowy adaptacyjny tempomat ACC, asystent utrzymania pasa ruchu LKA, zintegrowany asystent jazdy ICA, rozpoznawanie ograniczeń prędkości TSR, automatyczne parkowanie APA i asystent automatycznych świateł drogowych i mijania, co sprawia, że jazda jest łatwiejsza i płynniejsza.

Od historii sukcesu w Chinach do globalnej potęgi

Wczesne lata 80-te, Stephen Wong, zauważając lukę na rynku elektroniki w Chinach, rozpoczął produkcję, a później założył firmę Skyworth. Działalność komercyjna firmy zmieniła się po utworzeniu marki Skyworth. W 1988 roku Skyworth rozszerzył swoją skalę, produkując telewizory w Chinach. Sukces firmy szybko rozszerzył jej działalność produkcyjną na komputery, części motoryzacyjne, elektronikę i sektor internetowy multimediów.

Grupa Skyworth wprowadziła markę SKYWORTH Automotive w 2000 roku. Od 2011 roku marka produkuje pojazdy elektryczne w siedmiu różnych lokalizacjach w Chinach. Marka wyróżnia się jako organizacja produkująca pojazdy zaawansowane technologicznie dzięki działalności badawczo-rozwojowej w zakresie nowych pojazdów energetycznych. Po sprzedaży 10633 pojazdów w Chinach w 2017 roku, Skyworth osiągnął status firmy jednorożca w 2018 roku. W 2019 roku firma stała się liderem w branży nowych pojazdów komercyjnych w prowincji Jiangsu i zajęła drugie miejsce w kraju.

