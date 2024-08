Coraz więcej drewna z Polski jedzie do Chin. Ministerstwo zabrało głos

W trakcie rządów Zjednoczonej Prawicy Lasy Państwowe były wielokrotnie atakowane przez opozycję i część mediów za rzekomą niegospodarką politykę leśną. Jednym z zarzutów była niekontrolowana wycinka i sprzedaż drewna do Chin. Tymczasem po przejęciu władzy przez Donalda Tuska i koalicjantów sprzedaż tego surowca do Państwa Środka wyraźnie wzrosła.

Resort zabiera głos

W pierwszym półroczu tego roku do Chin zostało wyeksportowanych ponad 151 tys. metrów sześciennych drewna więcej niż analogicznym okresie poprzedniego roku. Eksperci nie kryją rozczarowania tymi danymi.

– Z przykrością muszę stwierdzić, że mimo zapowiedzi resortu klimatu o zmniejszeniu skali eksportu drewna nic się w tej sprawie nie dzieje. W ograniczaniu na pewno nie pomogą również organizowane przez resort prasowe konferencje i wpisy na ten temat w serwisie X – powiedział Piotr Poziomski, prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego (PIGPD) w rozmowie z money.pl.

Portal przypomina, że Lasy Państwowe zaproponowały ministerstwu wprowadzenie zakazu sprzedaży drewna poza UE, uznając go za surowiec strategiczny. Problem jednak w tym, że nawet jeśli taki zakaz zostałby wprowadzony, to jednak nie powstrzymałoby to zagranicznych firm przed wysyłką drewna.

Portal poprosił o komentarz resort klimatu i środowiska. Wiceminister Michał Dorożała ubolewa nad całą sytuacją.

– Mnie również martwią dane dotyczące wielkości eksportu polskiego drewna. Tym bardziej że od kilku miesięcy staramy się zwiększyć dostępność drewna dla polskich przedsiębiorców. Przypomnę tylko, że 26 kwietnia pani minister Paulina Henning-Kloska nakazała dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych realizację dziewięciu punktów dotyczących tego, jak wspierać polską branżę drzewną – powiedział.

– Warto również dodać, że mówimy o pierwszym półroczu 2024. W wielu przypadkach ten okres dotyczy umów podpisywanych przez poprzednie szefostwo LP, za kadencji poprzedniego rządu – dodał wiceszef resortu.

