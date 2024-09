Dopłaty nawet do 28 tys. złotych. Ruszył rządowy program

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło założenia programu Mój Prąd 6.0. Prosumenci będą mogli uzyskać do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji (maksymalnie 28 tys. złotych) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na mikroinstalację fotowoltaiczną, magazyn energii elektrycznej i magazyn ciepła.

Nabór wniosków jest prowadzony od 2 września do 20 grudnia 2024 roku lub do wyczerpania budżetu, który wynosi 400 mln złotych. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki, zwiększenie konsumpcji energii elektrycznej pochodzącej z magazynów energii oraz wzrost efektywności zarządzania energią elektryczną.

Co ważne, jeśli ktoś zdecyduje się na zainstalowanie samej fotowoltaiki, bez magazynów energii otrzyma dofinansowanie w wysokości 6 tys. złotych. Takie dofinansowanie będzie wypłacane tylko dla instalacji zgłoszonych do przyłączania do sieci elektroenergetycznej do 31 lipca 2024 r. Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych w przypadku inwestycji także w magazyn energii wynosi do 7 tys. zł.

Dofinansowanie do magazynu energii cieplnej o minimalnej pojemności 20 dm3 wynosi do 5 tys. zł., a do magazynu energii elektrycznej do 16 tys. zł. Pojemność magazynu energii zgłoszonego do dofinansowania powinna wynosić minimum 2 kWh.

Nie będzie podatku od fotowoltaiki

Niedawno serwisy ekonomiczne informowały, że resort finansów pracuje nad zmianami w przepisach o podatku od nieruchomości. Według nieoficjalnych doniesień, w wyniku nieprecyzyjnych zapisów projektu, opodatkowanie farm fotowoltaicznych może niebotycznie wzrosnąć. Wszystko z powodu braku szczegółowych zapisów definiujących, co tak naprawdę na farmach podlega opodatkowaniu.

Ministerstwo Finansów wydało oświadczenie w sprawie "nieprawdziwych informacji dotyczących wprowadzenia nowego podatku od fotowoltaiki".

"Obecnie finalizowane są w Ministerstwie Finansów prace nad projektem ustawy nowelizującej ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, w wersji uwzględniającej uwagi zgłoszone w wyniku konsultacji publicznych i podczas dwudniowej konferencji uzgodnieniowej z udziałem przedstawicieli resortów, gmin i przedsiębiorców" – wskazano.

