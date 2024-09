Ilu Polaków korzysta w pracy ze sztucznej inteligencji? Są wyniki badań

Z badania Personnel Service wynika, że wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy nie jest codziennością większości pracowników, ale udział rośnie.

"13 proc. pracowników deklaruje codzienny kontakt z tą technologią w pracy. Im młodsi pracownicy, tym częściej korzystają z nowoczesnych rozwiązań opartych o AI – tak deklaruje niemal co czwarta osoba od 25. do 34. roku życia, w porównaniu do 17 proc. w grupie 35-44 lata, 13 proc. wśród osób między 45. a 54. rokiem życia i zaledwie 7 proc. wśród pracowników 55+" – czytamy w komunikacie.

Ze sztucznej inteligencji w pracy korzystają specjaliści i osoby wykonujące wolne zawody – 28 proc. wskazań oraz pracownicy umysłowi i nauczyciele – 21 proc. wskazań. Z kolei 7 proc. robotników wykwalifikowanych korzysta z AI w pracy.

Badanie: Co trzeci Polak nie wie, czy ma w pracy AI

"Stopień zastosowania technologii AI w firmach jest zbliżony do odsetka pracowników deklarujących codzienne użycie tych rozwiązań. W sumie 15 proc. osób wskazuje, że pracuje w przedsiębiorstwie wykorzystującym AI. Nieco ponad połowa (53 proc.) twierdzi, że ich firma nie posiada narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, a co trzeci Polak nie wie, czy jego pracodawca wprowadził technologie, które wykorzystują algorytmy AI" – czytamy dalej.

Jak wskazał Krzysztof Inglot z Personnel Service "wysoki odsetek pracowników, którzy nie wiedzą, czy ich firmy korzystają z AI wskazuje, że choć ta technologia się rozwija, to nadal są luki do nadrobienia i niezbędna jest edukacja".

W małych miastach (do 20 tys. mieszkańców) zaledwie 9 proc. badanych dostrzega implementację AI.

– Roboty, np. Figure AI zdolne są do wykonywania zadań takich jak przenoszenie skrzyń na taśmach produkcyjnych, mogą wypełnić nawet 10 milionów "niepożądanych lub niebezpiecznych" miejsc pracy w samych Stanach Zjednoczonych. Prognozy zakładają, że do 2030 roku automatyzacja stanie się integralną częścią wielu branż, co jeszcze bardziej przyspieszy adaptację AI na rynku pracy – dodał Inglot.

Czytaj też:

Ile naprawdę zarabiają Polacy? GUS podał medianę wynagrodzeń