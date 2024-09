Tusk zapowiada plan odbudowy po powodzi. "Przekonaliśmy różnych partnerów"

Podczas poniedziałkowego posiedzenia sztabu kryzysowego w Warszawie szef rządu poinformował, że w tej chwili trwają prace odpowiednich ministrów nad zmianami ustawowymi, które mają ułatwić proces odbudowy na terenach zniszczonych przez powódź.

– Postaramy się jutro wieczorem we Wrocławiu zaprezentować to, do czego przekonaliśmy różnych partnerów. W środę rano też mielibyśmy możliwość spotkania się tam na miejscu, zanim będziemy wygłaszali informację późnym popołudniem w Sejmie na temat sytuacji powodziowej, bo tego typu zrozumiałe oczekiwanie od posłanek i posłów się pojawiło, więc rząd oczywiście będzie do tego gotowy – oświadczył Tusk.



Podkreślił, że "to, co jest dla nas najważniejsze w tej chwili, to bieżące, najnowsze informacje z frontu walki z powodzią".

Stan klęski żywiołowej, siedem osób nie żyje

Południowo-zachodnia Polska walczy ze skutkami powodzi. W wielu miejscach w Kotlinie Kłodzkiej woda była wyższa niż w 1997 r. podczas powodzi tysiąclecia. Straty są ogromne, będą szacowane w dziesiątkach miliardów złotych.

Rząd wprowadził stan klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego. Policja potwierdziła dotychczas siedem ofiar śmiertelnych.

Powódź na południu kraju. Wstępne szacunki strat

Szef KPRM Jan Grabiec poinformował, że stanem klęski żywiołowej objętych jest 749 miejscowości, w których mieszka 2,39 mln ludzi. Jak dodał, liczba mieszkańców, którzy realnie zostali dotknięci powodzią wynosi 57 tys. Ewakuowanych zostało ponad 6,5 tys. osób.

– Wstępnie uszkodzone zostały 11 502 budynki mieszkalne, czyli domy jednorodzinne, a także budynki wielomieszkaniowe. 6 033 budynki gospodarcze zostały dotknięte powodzią. Uszkodzeniu uległo 724 budynków użyteczności publicznej m.in. szkoły, przedszkola czy obiekty sportowe – wyliczał Grabiec.

