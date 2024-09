Premier: Wszystko zostanie nie tylko odbudowane, ale będzie lepsze i nowocześniejsze niż przed powodzią

"Trwa jeszcze walka o m. in. Wroclaw, Głogów i Nową Sól, ale równocześnie przygotowujemy wielki plan Odbudowy Plus. Mosty, drogi, szpitale, szkoły i domy, boiska i przedszkola – wszystko zostanie nie tylko odbudowane, ale będzie lepsze i nowocześniejsze niż przed powodzią" – napisał Tusk w sobotę wieczorem na swoim profilu na platformie X.

"Odbudowa Plus" według Tuska

Wcześniej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie premiera z wojewodami, które dotyczyło wstępnego szacunku strat w związku z powodzią.

– Musimy przygotowywać ten wielki plan odbudowy, który jest naszym zobowiązaniem i narodową ambicją, tak żeby po pierwsze wiedzieć co uległo zniszczeniu i kto powinien w pierwszej kolejności otrzymać pomoc, a potem żeby ruszyć z wielkim rozmachem do tej ogromnej odbudowy – mówił Tusk, zapowiadając program "Odbudowa Plus".

– Myślę, że pan premier nakreślił bardzo jasno zadanie, które stoi przed nami wszystkimi. (…) Będziemy musieli pracować tak, żeby przywracanie tych terenów do użyteczności było jak najbardziej efektywne i jak najszybsze – powiedział Marcin Kierwiński, który będzie pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy po powodzi.



Stan klęski żywiołowej, siedem osób nie żyje

Południowo-zachodnia Polska od tygodnia walczy z powodzią. W wielu miejscach w Kotlinie Kłodzkiej woda była wyższa niż w 1997 r. podczas powodzi tysiąclecia. Straty są ogromne, będą szacowane w dziesiątkach miliardów złotych.

Rząd wprowadził stan klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego. Policja potwierdziła dotychczas siedem ofiar śmiertelnych.

Powódź w Polsce. Wstępne szacunki strat

Szef KPRM Jan Grabiec poinformował w sobotę na posiedzeniu sztabu kryzysowego, że stanem klęski żywiołowej objętych jest 749 miejscowości, w których mieszka 2,39 mln ludzi. Jak dodał, liczba mieszkańców, którzy realnie zostali dotknięci powodzią wynosi 57 tys. Ewakuowanych zostało ponad 6,5 tys. osób.

– Wstępnie uszkodzone zostały 11 502 budynki mieszkalne, czyli domy jednorodzinne, a także budynki wielomieszkaniowe. 6 033 budynki gospodarcze zostały dotknięte powodzią. Uszkodzeniu uległo 724 budynków użyteczności publicznej m.in. szkoły, przedszkola czy obiekty sportowe – wyliczał Grabiec.

