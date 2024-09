Duda o decyzji Tuska: Byłem gotów podpisać nominację, ale dokumenty nie dotarły

W sobotę przed wylotem do Stanów Zjednoczonych (wizyta odbędzie się w dniach 21-25 września) prezydent Andrzej Duda był pytany m.in. o nominację Marcina Kierwińskiego na pełnomocnika rządu ds. odbudowy po powodzi.

Prezydent: Chciałem podpisać nominację, ale dokumenty nie dotarły

– Przez ostatnie 24 godziny, od wczoraj od 17, byłem przygotowany, by w każdej chwili zrealizować tę nominację od strony prezydenckiej, zgodnie z normami konstytucyjnymi. Ale stosowny wniosek ani dokumenty z KPRM do tej pory nie dotarły – powiedział prezydent.



– Jeszcze przed chwilą rozmawiałem z panią Minister Małgorzatą Paprocką na ten temat i do ostatniej chwili byłem gotów tę nominację przeprowadzić – podkreślił.



– Rozumiem, że gdy pan premier uzna, że jest właściwy moment na tę nominacje i jeśli w ogóle będzie ją chciał w tej formule konstytucyjnej zrealizować, bo może nie będzie chciał, by był to członek Rady Ministrów, może będzie chciał, by był to taki pełnomocnik premiera – stwierdził Duda.



Tusk: Kierwiński będzie pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy po powodzi

Wcześniej premier Donald Tusk przekazał, że były szef MSWiA, eurodeputowany Marcin Kierwiński będzie pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy po powodzi. Polityk PO zgodził się zrzec mandatu europosła i wejść w skład rządu.

"Są decyzje oczywiste w życiu każdego człowieka. To wielkie wyzwanie i wielki zaszczyt. Nikt nie zostanie sam!" – napisał Kierwiński w piątek na platformie X.

Stan klęski żywiołowej, siedem osób nie żyje

Południe i zachód Polski od tygodnia walczy z powodzią. W wielu miejscach w Kotlinie Kłodzkiej woda była wyższa niż w 1997 r. podczas powodzi tysiąclecia. Straty są ogromne, będą szacowane w dziesiątkach miliardów złotych.

Rząd wprowadził stan klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego. Policja potwierdziła dotychczas siedem ofiar śmiertelnych.

Obecnie fala powodziowa na Odrze przechodzi przez okolice Głogowa – jest o prawie dwa metry wyższa od stanu alarmowego.

