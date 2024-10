Kiedy pierwsza obniżka stóp procentowych? Prognoza największego banku w Polsce

"Prezes A.Glapiński na konferencji po posiedzeniu RPP powtórzył, że pierwsza obniżka stóp może nastąpić, gdy inflacja CPI będzie stabilna (przestanie rosnąć), a projekcja będzie wskazywać na jej spadek w kolejnych kwartałach. Pierwsza obniżka o 25 pb mogłaby nastąpić już na posiedzeniu w marcu (jeśli zaprezentowana nowa projekcja wskaże wspomnianą stabilizację inflacji) lub wkrótce potem" – czytamy w raporcie dziennik banku.

"Jednocześnie Prezes NBP powiedział, że pierwsza obniżka będzie stanowiła rozpoczęcie cyklu obniżek, tym samym łagodząc wydźwięk ostatniej konferencji, gdy zapowiadał, że pierwsza obniżka nie będzie przesądzać o rozpoczęciu cyklu. A.Glapiński osobiście wyraził nadzieję, że możliwe będzie dokonanie obniżki już w marcu" – podkreślają ekonomiści PKO BP.

W ocenie Glapińskiego, inflacja CPI do końca 2024 będzie pozostawać w przedziale 4,5-5 proc. r/r (to założenie zgodne z prognozami PKO BP). W przypadku odmrożenia cen energii w styczniu 2025 r. nastąpi dalszy wzrost wskaźnika, choć prezes NBP zaznaczył, że wypowiedzi przedstawicieli rządu wskazują na wolę przedłużenia działań osłonowych. Inflacja ma trwale powrócić do celu inflacyjnego NBP dopiero w 2026 r., po wygaśnięciu efektu odmrożenia cen energii – wskazano.

PKO BP: Obniżki stóp procentowych nastąpią od lipca, choć możliwy jest też I kw. 2025 r.

"Choć dostrzegamy oznaki złagodzenia stanowiska części RPP, sądzimy, że jest ono spójne z naszym dotychczasowym scenariuszem, zakładającym powrót do obniżek stóp procentowych w lipcu 2025. W naszej ocenie, scenariusz ten stanowi złoty środek pomiędzy uwarunkowaniami makroekonomicznymi, które uzasadniałyby obniżki wcześniej (uwzględniając w szczególności normalizację polityki pieniężnej w USA i strefie euro), a wyrażaną dotychczas niechęcią większości RPP do obniżania stóp procentowych (przy braku znaczących zmian w komunikatach po posiedzeniach RPP). Widzimy jednak ryzyko, że powrót do obniżek mógłby nastąpić już w I kw. 2025" – napisano w raporcie.

Wśród czynników ryzyka dla inflacji prezes NBP wymienił (1) niepewność regulacyjną związaną z cenami energii, a także akcyzą na wyroby tytoniowe i alkohol, która w 2025 ma wzrosnąć silniej niż pierwotnie zakładano; (2) dwucyfrowy wzrost wynagrodzeń; (3) wpływ wzrostu cen energii na wzrost oczekiwań inflacyjnych (choć na razie się on nie zmaterializował); (4) kształt polityki fiskalnej, która zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2025 ma być bardziej ekspansywna niż wcześniej zakładano, mimo objęcia Polski procedurą nadmiernego deficytu; (5) słabą koniunkturę w strefie euro, w tym w Niemczech, która stanowi ryzyko w dół; (6) konflikty zbrojne w Ukrainie oraz na Bliskim Wschodzie – wymieniono w materiale.

RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75 proc.) po tym, jak we wrześniu i październiku 2023 r. obniżyła je o łącznie 100 pb.

Czytaj też:

Kiedy obniżka stóp procentowych? Prezes NBP podał warunek