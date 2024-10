Ceny poszybują w górę. Szykują się kolejne podwyżki

"Najczęściej wzrost cen przewidują firmy z branży budowlanej – ok. 63 proc., przy czym już wcześniej ponad 16% przedsiębiorców budowlanych podniosło swoje stawki. Podwyżki planuje też połowa przedstawicieli branży transportowej. Nieco mniejsze 'szanse' na wyższe ceny są w usługach, handlu i przemyśle. Jednocześnie niemal 32 proc. nie zamierza zwiększać cen, a w tej grupie ponad 22 proc. rozważa nawet ich obniżkę" – czytamy w komunikacie.

Jak zaznaczają sami przedsiębiorcy, do podnoszenia cen skłaniają ich głównie rosnące koszty pracy. Dużym obciążeniem są one przede wszystkim dla przemysłu i handlu. Branża transportowa oraz budowlana także borykają się z rosnącymi wynagrodzeniami, ale częściej przyczyn podwyżki cen upatrują w wyższych rachunkach za gaz i prąd oraz inflacji. Ta ostatnia jest też najczęściej wskazywana przez firmy usługowe, wynika ze "Skanera MŚP".

Skąd podwyżki cen?

– Przedsiębiorcy odczuwają trzy czynniki negatywnie wpływające na koszty: jedne z najwyższych stóp procentowych w UE, wysokie koszty pracy – planowany poziom płacy minimalnej 2025 r. to 4 626 zł oraz jedne z najwyższych cen energii. Obecnie doszedł kolejny czynnik związany z odbudową na terenach objętych powodzią, co spowoduje wzrost popytu na materiały budowlane i robociznę, a tym samy na wzrost kosztów prac budowlanych – powiedział główny analityk BIG InfoMonitor Waldemar Rogowski, cytowany w materiale.

Ponad 28 proc. firm przemysłowych przy planowaniu podwyżek bierze pod uwagę rosnącą rolę, a przede wszystkim koszt pośredników. Jak wskazuje badanie "Skaner MŚP" wykonane dla BIG InfoMonitor, co trzeci mikro-, mały i średni przedsiębiorca uważa, że musi szybko dopasować swoje ceny z uwagi na panującą tendencję na rynku. Przedsiębiorcy, szczególnie w transporcie, którzy od lat zmagają się z dużą liczbą wakatów, chcą zwiększyć swoje wpływy, aby podnieść pensje i przyciągnąć nowych pracowników.

Co piąty podmiot zatrudniający od 10 do 249 osób zaznaczył, że wyzwaniem dla niego jest szukanie nowych rynków zbytu. Takiej odpowiedzi udzieliło jednocześnie zaledwie ok. 13 proc. najmniejszych firm. Jedynie 7 proc. badanych stwierdziło, że nie widzi obecnie żadnych wyzwań.

Badanie "Skaner MSP" realizowane wśród mikro-, małych i średnich firm, przeprowadzone przez Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research, na próbie 500 firm sprzedających z odroczonym terminem płatności, techniką wywiadów telefonicznych, III kw. 2024.

Czytaj też:

Co z polskimi finansami? Przedsiębiorcy obawiają się przyszłościCzytaj też:

Kto zapłacił najwięcej podatku dochodowego? Mamy listę firm