Kto zapłacił najwięcej podatku dochodowego? Mamy listę firm

Poniżej kolejne miejsca w zestawieniu podatników indywidualnych – Top 20:

Bank Pekao – 1 921,33 mln zł

Santander Bank Polska – 1 554,48 mln zł

Orlen – 1 379,19 mln zł

ING Bank Śląski – 1 082,19 mln zł

Jeronimo Martins Polska – 1 057,53 mln zł

Bank Gospodarstwa Krajowego – 692,93 mln zł

BNP Paribas Bank Polska – 657,04 mln zł

Polska Grupa Energetyczna – 625,16 mln zł

Bank Millennium – 599,33 mln zł

Citi Handlowy – 591,19 mln zł

Polska Grupa Górnicza – 504,61 mln zł

Alior Bank – 413,64 mln zł

P4 (Play) – 388,79 mln zł

Lidl Polska – 374,6 mln zł

Polskie Sieci Elektroenergetyczne – 369,4 mln zł

Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska – 322,93 mln zł

Allegro – 305,34 mln zł

Dino Polska – 295 mln zł

EDP Renewables Polska – 285,63 mln zł

Budimex – 284,92 mln zł

Poniżej kolejne miejsca w zestawieniu podatkowych grup kapitałowych – Top 10:

PKO BP – 2 309,31 mln zł

mBank – 691,96 mln zł

KGHM II – 616,58 mln zł

PZU – 511,58 mln zł

Tauron – 332,74 mln zł

PKP Energetyka – 122,43 mln zł

Górażdże – 116,85 mln zł

Materiały Budowlane – 86,55 mln zł

E.ON – 80,12 mln zł

Baltic Hub – 68,64 mln zł

Istotna zmiana podatkowa dla przedsiębiorców

Pod koniec września Sejm znowelizował ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), wprowadzając możliwość wyboru kasowego rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów, tzw. kasowego PIT.

Istotą obiecywanej w kampanii wyborczej regulacji jest, by przedsiębiorcy mogli zapłacić podatek dochodowy, wtedy kiedy otrzymają zapłatę za fakturę. Za nowelą głosowało 410 posłów, nikt nie by przeciwny, 18 wstrzymało się od głosu.

Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2025 r. Kasowy PIT będą mogli stosować podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą, którzy będą opłacać podatek dochodowy według skali podatkowej, IP BOX, podatek liniowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Z kasowego PIT będą mogły korzystać osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie. Kasowy PIT, co do zasady, będą mogli stosować również podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej dla przychodów z tej działalności osiągniętych w roku jej rozpoczęcia.

