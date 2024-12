Władza daje kolejne miliony z podatków na TVP. Konfederacja: Himalaje hipokryzji

W poniedziałek portal Wirtualne Media poinformował, że w grudniu Telewizja Polska podpisała aneks numer 3 do wrześniowej umowy o dofinansowaniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak poinformowało Wirtualnemedia.pl biuro prasowe TVP, na jego podstawie nadawca publiczny otrzymał z budżetu państwa dodatkowe 120,3 mln zł.

Konfederacja: Himalaje hipokryzji

"Tusk i jego ferajna, będąc w opozycji, krytykowali rząd PiS (słusznie!) za przekazywanie swojej TVP miliardów złotych pieniędzy Polaków na rządową propagandę. Gdy dorwali się do władzy zaczęli robić dokładnie to samo i po przejęciu TVP również pompują miliardy na sianie swojej propagandy. Wstyd i Himalaje hipokryzji" – czytamy na profilu Konfederacji.

"Nie dla rządowej propagandy za pieniądze obywateli"

"Jedni warci drugich, jedni i drudzy rzucają się do koryta jak opętani i napychają kabzy swoim funkcjonariuszom medialnym, żeby tylko przekaz w telewizji reżimowej (zwanej dla zmylenia przeciwnika "publiczną") zgadzał się z linią partii. My mówimy jasno – nie dla rządowej propagandy za pieniądze obywateli" – przypomina swój postulat formacja.

Ile podatnicy wyłożyli na TVP?

W lutym 2024 r. władze przyznały TVP 220 mln zł, w kwietniu 480 mln zł, w lipcu 320 mln zł, we wrześniu 90 mln zł, a w październiku 539,8 mln zł. Łącznie daje to kwotę ok. 1,9 miliarda złotych z kiszeni podatników.

