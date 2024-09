Istotna zmiana podatkowa dla przedsiębiorców. Sejm przyjął nowelizację

Istotą obiecywanej w kampanii wyborczej regulacji jest, by przedsiębiorcy mogli zapłacić podatek dochodowy, wtedy kiedy otrzymają zapłatę za fakturę. Za nowelą głosowało 410 posłów, nikt nie by przeciwny, 18 wstrzymało się od głosu.

Sejm przyjął kasowy PIT

Kasowy PIT będą mogli stosować podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą, którzy będą opłacać podatek dochodowy według skali podatkowej, IP BOX, podatek liniowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Z kasowego PIT będą mogły korzystać osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie. Kasowy PIT, co do zasady, będą mogli stosować również podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej dla przychodów z tej działalności osiągniętych w roku jej rozpoczęcia.

Podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie samodzielnie działalności gospodarczej, a jednocześnie w poprzednim roku podatkowym prowadzili samodzielnie działalność gospodarczą będą mogli korzystać z kasowego PIT, jeżeli ich przychody z tej działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu w kwocie 1 mln zł.

Przesłanką warunkującą możliwość stosowania kasowego PIT będzie również nieprowadzenie ksiąg rachunkowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kasowy PIT będą mogli wybrać podatnicy, którzy prowadzą uproszczone urządzenie księgowe, jakim jest podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Fakultatywna forma rozliczeń

Przesłanką warunkującą stosowanie kasowego PIT będzie również złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o jego wyborze. Kasowy PIT będzie zatem fakultatywną formą rozliczeń. Oświadczenie na piśmie podatnicy będą składać do 20 lutego roku podatkowego, a podatnicy rozpoczynający działalność w trakcie roku do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli działalność, albo do końca roku podatkowego, jeżeli działalność rozpoczęli w grudniu roku podatkowego.

Złożone oświadczenie o wyborze kasowego PIT będzie skutkowało również na lata następne, do czasu rezygnacji.

W metodzie kasowej przychód będzie powstawał w dacie uregulowania należności. Przez uregulowanie należności będzie rozumiane również częściowe uregulowanie należności, a także wpłaty na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Przychodem będzie zatem również, np. zapłacona zaliczka, przedpłata czy zapłacona rata.

Przychód powstanie nie później niż w terminie 2 lat, licząc od daty wystawienia faktury. Oznacza to, że z upływem 2 lat, licząc od daty wystawienia faktury, podatnik będzie obowiązany rozpoznać przychód z działalności gospodarczej, nawet jeżeli w tym czasie nie otrzyma od kontrahenta zapłaty wynikającej z wystawionej faktury.

Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2025 r.

