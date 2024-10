RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Zgodnie z przewidywaniami na październikowym posiedzeniu RPP zdecydowała utrzymać stopy na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna wynosi zatem 5,75 proc.

Stopa referencyjna wynosi 5,75 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa – 6,25 proc., stopa depozytowa – 5,25 proc. Stopa redyskontowa weksli wynosi nadal 5,8 proc., a stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej.

Członkowie Rady zwrócili uwagę na sytuację gospodarczą w otoczeniu Polski. "Koniunktura w otoczeniu polskiej gospodarki pozostaje osłabiona", wskazano.

W 2025 r. możliwa dyskusja o obniżkach stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75 proc.) po tym, jak we wrześniu i październiku 2023 r. obniżyła je o łącznie 100 pb.

Konieczność wprowadzenia cyklu podwyżek stóp procentowych była reakcją na bardzo wysoką inflację.

Na początku września Prezes NBP Adam Glapiński wyraził nadzieję, że perspektywy inflacji pozwolą dyskutować o obniżkach stóp procentowych "w marcu czy po marcu" 2025 r. Wszystko zależy jednak od poziomu inflacji.

– Jeśli inflacja się ustabilizuje na tym poziomie 5 proc., czy 5,5 proc., czy 4,5 proc. i projekcje NBP, za którymi idą inne projekcje, będą pokazywały, że w następnych kwartałach inflacja się obniża, no to oczywiście jacyś członkowie RPP postawią wtedy takie wnioski i one będą jakby uzasadnione do tematu – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej w czwartek.

Czytaj też:

Strefa euro. EBC podjął decyzję w sprawie stóp procentowych