Jedno z kluczowych lotnisk w kraju będzie nieczynne ponad miesiąc

Na rozbudowę wrocławskiego portu lotniczego przeznaczonych zostanie 460 mln złotych. 200 mln zł z tej kwoty to pieniądze pochodzące z Unii Europejskiej. "Port Lotniczy Wrocław rozstrzygnął przetarg, w którym wyłoniono wykonawcę inwestycji w infrastrukturę po stronie 'airside'. To strefa operacyjna poza terminalem, do obsługi samolotów. Chodzi m.in. o drogi startowe, drogi kołowania, płyty postojowe oraz budynki tj. wieża kontroli lotów czy hangary" – informuje "Gazeta Wrocławska". – Wykonawca został wybrany, to firma STRABAG. Od momentu podpisania umowy, co nastąpi 10 października, wykonawca będzie miał 26 miesięcy na wybudowanie drogi szybkiego zjazdu, równoległej drogi kołowania, płyty postojowej, drugiej płyty do odladzania oraz remont użytkowanych obecnie dróg kołowania. Przepustowość powiększy się niemal dwukrotnie – mówiinżynier Przemysław Marcinkowski, dyrektor ds. infrastruktury w Porcie Lotniczym Wrocław.

Władze lotniska podały, że powstaną: dodatkowa płyta postojowa, kolejna droga kołowania, droga szybkiego zjazdu oraz nowa płyta do odladzania samolotów. Przebudowana ma zostać również istniejąca droga kołowania, co pozwoli na przyjmowanie samolotów wojskowych kodu F (największych samolotów świata) i jednocześnie skróci czas operacji lotniczych.

Rozbudowa konieczna do rozwoju

– Jeżeli chcemy dalej rosnąć, a chcemy, musimy być gotowi na przyjęcie większego ruchu lotniczego, a to umożliwią nam inwestycje w infrastrukturę – mówi prezes Portu Lotniczego Wrocław Karol Przywara, cytowany przez wroclaw.pl. – To największa inwestycja lotnicza z unijnym dofinansowaniem w całej Europie – dodał Przywara.

W związku z rozbudową wrocławskie lotnisko będzie nieczynne od 26 października do 4 grudnia 2025 roku.

Lotnisko we Wrocławiu jest jednym z największych w Polsce, jeśli chodzi o liczbę obsłużonych pasażerów. W 2023 roku było ich niemal 3,9 mln. W tej kategorii wrocławski port wyprzedają lotnisko w Katowicach, Krakowie, Gdańsku oraz warszawskie Okęcie (obsłużyło aż 18,5 mln pasażerów).

