Kierwiński: Rząd ma 300 mln zł na pomoc przedsiębiorcom z terenów powodziowych

W Sejmie Marcin Kierwiński udzielił odpowiedzi na pytanie grupy posłów Polski 2050, którzy dopytywali o zakres "działań mających na celu wsparcie gmin oraz przedsiębiorców dotkniętych powodzią. – Rząd wyasygnował na ten cel 300 mln zł. Te wnioski, które spływają […] realizowane są na bieżąco – powiedział rządowy pełnomocnik.

– Ta pomoc jest udzielana w zależności od tego, jak przedsiębiorcy udokumentują swój wniosek – dodał.

Łącznie na pomoc powodzianom rząd wyasygnował dotychczas 970 mln zł. Dotychczas rząd przekazał na pomoc powodzianom ponad 970 mln zł, z czego do bezpośrednio do poszkodowanych w formie zasiłków trafiła kwota 250 mln zł –– poinformował pełnomocnik rządu ds. usuwania skutków powodzi Marcin Kierwiński. Koordynacją pomocy zajmuje się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Najwięcej środków dla województw opolskiego i dolnośląskiego

– Do tej pory w ramach akcji powodziowej, jeżeli chodzi o wypłaty, które rząd przekazał na pomoc powodzianom to ponad 970 mln zł. Na wypłatę zasiłków w tej chwili z budżetu centralnego do wojewodów wpłynęło ponad 350 mln zł. Bezpośrednio do ludzi trafiło ponad 250 mln zł. Oczywiście, najwięcej tych wypłat to w dwóch najbardziej dotkniętych województwach: w województwie opolskim i w województwie dolnośląskim – powiedział Kierwiński w Sejmie.

– Do tej pory przekazano ponad 200 mln zł na usuwanie skutków powodzi, to jest właśnie usuwanie zanieczyszczeń – tego, co woda przyniosła na tereny po powodziowe – dodał minister.

Jednocześnie przekazano asortyment z Agencji Rezerw Strategicznych o łącznej wartości ok. 60 mln zł. Na Dolnym Śląsku cały czas trwa szacowanie strat, usuwanie zanieczyszczeń po powodzi i remont zalanych i zniszczonych budynków w wyniku powodzi z września br.

