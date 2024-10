Czy to koniec fajerwerków? Sejm stoi przed decyzją, branża alarmuje

Strefy wolne od pirotechniki obejmowałyby parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, tereny szpitali, placówek oświatowych i wychowawczych, a także obiekty zabytkowe. Według autorów projektu zakaz powinien też dotyczyć obszarów śródmiejskich, placów centralnych i rynków, charakteryzujących się wysokim poziomem zabudowy i zaludnienia, co eliminowałoby zjawisko odbić i natężeń akustycznych.

Ograniczeniom podlegałyby także obszary, na których odbywają się imprezy masowe organizowane przez samorządy oraz społeczności lokalne. "Podniesie to poziom bezpieczeństwa oraz ograniczy występowanie niepożądanych zjawisk, szczególnie w tłumie. Strefy miałyby określoną powierzchnię lub ograniczenia wprowadzane byłyby czasowo" – postuluje SIiDP.

Wsłuchując się w głosy organizacji prozwierzęcych, stowarzyszenie postuluje objęcie strefami wolnymi od pirotechniki także terenów sąsiadujących z ogrodami zoologicznymi, schroniskami dla bezdomnych zwierząt oraz lecznicami weterynaryjnymi.

Polacy o fajerwerkach. Wyniki badań

Według najnowszych badań Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna, przeprowadzonych na zlecenie Stowarzyszenia Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki, aż 75 proc. respondentów uważa, że takie rozwiązanie jest lepsze od całkowitego zakazu fajerwerków. Co ciekawe, panuje ponadpartyjna zgoda w elektoratach. Strefy popiera 75 proc. wyborców KO, 76 proc PiS, 78 proc. Trzeciej Drogi i 67 proc. Lewicy.

Jednocześnie Polacy są bardzo przywiązani do długiej tradycji świętowania ważnych wydarzeń przy użyciu fajerwerków. Z badań prowadzonych w latach 2021-2024 wynika, że aż 65 proc. ankietowanych używało środków pirotechnicznych lub uczestniczyło w wydarzeniu z ich udziałem. Co znamienne, także wśród posiadaczy zwierząt domowych przeciwnicy pirotechniki stanowią mniejszość, 50 proc. właścicieli zwierząt sprzeciwia się całkowitemu zakazowi pirotechniki.

Co zdecyduje Sejm?

Zdaniem SIiDP każdy z trzech projektów ustaw związanych z dobrostanem zwierząt, którymi niebawem zajmie się Sejm, uderza w polską branżę pirotechniczną, prowadząc do jej szybkiej likwidacji. Stowarzyszenie prognozuje, że może prowadzić to do upadku tysięcy małych, często rodzinnych firm, a pracę straci kilkadziesiąt tysięcy osób. Rynek mają zalać niebezpieczne produkty niewiadomego pochodzenia.

Obecnie na polskim rynku nie ma praktycznie niecertyfikowanych fajerwerków, to też zasługa ogromnej dostępności legalnych produktów. Według danych SIiDP, podczas kontroli UOKiK, KAS i IH w 2023 r. aż 98 proc. z ponad 2 mln sztuk przebadanych fajerwerków spełniało wszystkie normy bezpieczeństwa.

