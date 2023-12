"Co jako premier odradzam robić w Sylwestra?". Tusk opublikował nagranie

Na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter) Donald Tusk opublikował kilkusekundowe nagranie. "Zdecydowanie odradzam" – napisał we wpisie szef rządu.

"Co jako premier odradzam robić w Sylwestra?" – zapytał Tusk. "Odpalać petardy przy tych, którzy się tego boją" – stwierdził. W materiale pojawiło się wideo, na którym premier bawi się z psem.

twitter

Sylwester. "Zachęcamy do porzucenia tej tradycji"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wydało komunikat dot. zasad bezpieczeństwa w związku z zabawami sylwestrowymi i świętowaniem Nowego Roku. RCB radzi, by wszystkie petardy i fajerwerki kupować tylko w sprawdzonych i rzetelnych sklepach, w oryginalnych opakowaniach, z instrukcją obsługi w języku polskim.

"Zachęcamy oczywiście do porzucenia tej tradycji odpalania fajerwerków na Sylwestra, ale jeżeli ktoś chciałby mimo wszystko uatrakcyjnić swój wieczór kolorami na niebie, pamiętajmy, aby chronić nasze zwierzęta przed błyskiem i hukiem" – czytamy.

Tusk wygłosił orędzie. "Polska to kraj cudów"

– Rok 2023 w historii Polski zapisze się jako czas przełomu. To był rok obywatelskiego przebudzenia – mówił premier Donald Tusk w orędziu noworocznym. Szef rządu podkreślił, że zakopanie podziałów będzie "najtrudniejszym zadaniem" stojącym przed władzami państwa. – Wierzę, że Polacy odrodzą się jako jedna wspólnota, jako wielki, silny naród. Nie spocznę, póki to się nie stanie – zaznaczył.

Tusk stwierdził także, że Polska to "kraj cudów i wspaniałych ludzi". – Gdybyście tylko mogli usłyszeć te wszystkie komplementy, zachwyty nad Polakami i ich mądrością, jakie słyszałem od przywódców państw i globalnych autorytetów... Ja miałem przyjemność tego słuchać przy okazji odbierania gratulacji, ale to wielkie uznanie jest dla każdej i każdego z was. To wy w 2023 r. zadziwiliście świat. To dzięki wam popłynęła z Polski nadzieja dla wszystkich ludzi pragnących wolności. Możemy być dumni i bardzo wam za to dziękuję – mówił premier.

Czytaj też:

Poseł Konfederacji zaskoczył widzów. Nagle wyjął słoik ogórków