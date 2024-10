Wzrost nadużyć w sektorze finansowym. Są wyniki anonimowego badania

"Dynamiczny postęp technologiczny ma dwojaki wpływ na rynek finansowy. Z jednej strony, obserwujemy znaczącą ewolucję schematów nadużyć. Cyberprzestępczość, w tym zaawansowane ataki hakerskie, staje się coraz bardziej wyrafinowana, co stanowi poważne wyzwanie dla instytucji finansowych. W miarę jak tradycyjne metody wyłudzeń tracą na znaczeniu, pojawiają się nowe, bardziej złożone zagrożenia, w tym szczególnie te związane ze schematami inwestycyjnymi, które często są trudne do wykrycia i zwalczania" – powiedział partner EY, kierujący Działem Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, lider praktyki w Europie Centralnej i Środkowowschodniej Mariusz Witalis, cytowany w raporcie "Nadużycia w sektorze finansowym 2024".

Wzrost ryzyka nadużyć w ciągu roku. "Istotne pogorszenie"

Autorzy badania wskazują na różną skalę intensywności zjawiska w poszczególnych sektorach.

"Dostrzegamy wyraźną przewagę odpowiedzi wskazujących na wzrost intensywności zjawiska nadużyć w bankach i firmach leasingowych. Pozostali uczestnicy badania w większości deklarowali brak zmian. Spośród reprezentantów sektora bankowego aż 56 proc. wskazało, że intensywność zjawiska nadużyć finansowych w ich odczuciu zwiększyła się, 33 proc. stwierdziło, iż nie nastąpiły zmiany w jej natężeniu, 11 proc. ankietowanych wskazało natomiast, że owa intensywność spadła" – czytamy w raporcie opracowywanym przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz EY.

Również wśród firm leasingowych większość – 57 proc. – w minionym roku odnotowała wzrost intensywności nadużyć (wobec 62 proc. ankietowanych rok wcześniej). Pozostali respondenci nie zauważyli zmian w tym obszarze, żaden zaś nie odnotował spadku intensywności występowania nadużyć. Stanowi to istotne pogorszenie w stosunku do poprzedniego roku, kiedy to 13 proc. firm leasingowych zanotowało obniżenie poziomu nadużyć finansowych – podkreślono w materiale.

Z kolei wśród instytucji pożyczkowych 75 proc. ankietowanych wskazało, że intensywność występowania nadużyć nie zmieniła się względem poprzedniego roku, a zmniejszenie intensywności odnotowało 25 proc.

Gdzie straty przekroczyły 10 mln zł

Instytucje finansowe zostały również poproszone o ocenę skali strat poniesionych w ostatnich 12 miesiącach w wyniku nadużyć. 17 proc. z nich oceniło, że straty przekroczyły 10 mln zł (w zeszłym roku taki poziom strat wskazało 2 proc. instytucji). Na straty w przedziale 1-10 mln zł wskazało 25 proc. respondentów. W tegorocznym badaniu 21 proc. respondentów wskazało na brak strat spowodowanych nadużyciami, a 8 proc. nie udzieliło żadnej odpowiedzi.

Podobnie jak w 2023 r. badanie potwierdziło, że najczęściej wykorzystywanym przez oszustów, a więc jednocześnie najbardziej narażonym na ryzyko nadużyć, jest kanał online. Za najbezpieczniejsze uznano kanały telefoniczny i tradycyjny (np. oddziały instytucji finansowych oraz pośredników).

Badanie zostało przeprowadzone w formie anonimowej ankiety od czerwca do września 2024 r. wśród przedstawicieli sektora finansowego. Odpowiedzi udzielały zatrudnione w instytucjach osoby będące ekspertami w danej dziedzinie i zajmujące stanowiska kierownicze, eksperckie oraz specjalistyczne.

