Posada w państwowym banku dla byłego ministra PO. Jest zgoda

Szczurek jest doktorem nauk ekonomicznych. W latach 2013-2015 był ministrem finansów w rządzie Donalda Tuska i następnie Ewy Kopacz.

Zgodę wyrazili wszyscy członkowie KNF poza Pawłem Szałamachą, który wstrzymał się od głosu. W 2015 roku Szałamacha zastąpił Szczurka na stanowisku ministra finansów. Od 2016 r. jest członkiem Europejskiej Rady Budżetowej, również w tym roku objął stanowisko głównego ekonomisty w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.

BGK to polski bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. Bank współpracuje z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.

BGK chce odbudować Ukrainę

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Konrad Wojnarowski i pierwsza wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Marta Postuła podpisali porozumienie na rzecz wsparcia polskich przedsiębiorcówuczestniczących lub planujących udział w odbudowie i modernizacji Ukrainy – podał BGK.

"Na mocy umowy dot. uruchomienia nowego instrumentu finansowego BGK wybierze partnerów finansujących, którzy będą udzielać preferencyjnych pożyczek dla firm szukających finansowania na realizację działań związanych z odbudową Ukrainy, prowadzonych na terytorium Polski. Budżet instrumentu to 250 mln zł. Jest on komplementarny do unijnego mechanizmu wsparcia na finansowanie inwestycji w Ukrainie, zapewnianego w ramach instrumentu Ukraine Facility" – czytamy w komunikacie.

To działanie pilotażowe, realizowane ze środków pochodzących ze spłat pożyczek płynnościowych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z poprzedniej perspektywy unijnej, które służyły przeciwdziałaniu skutkom gospodarczym pandemii. W nowej formule środki te będą pracowały na rzecz zwiększania zasobów polskich firm do udziału w odbudowie Ukrainy oraz wsparcia eksportu na ten rynek – podkreślono w materiale.

