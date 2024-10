Polskie firmy chcą odbudowywać Ukrainę. Podpisano porozumienie

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Konrad Wojnarowski i pierwsza wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Marta Postuła podpisali porozumienie na rzecz wsparcia polskich przedsiębiorców uczestniczących lub planujących udział w odbudowie i modernizacji Ukrainy – podał BGK.

"Na mocy umowy dot. uruchomienia nowego instrumentu finansowego BGK wybierze partnerów finansujących, którzy będą udzielać preferencyjnych pożyczek dla firm szukających finansowania na realizację działań związanych z odbudową Ukrainy, prowadzonych na terytorium Polski. Budżet instrumentu to 250 mln zł. Jest on komplementarny do unijnego mechanizmu wsparcia na finansowanie inwestycji w Ukrainie, zapewnianego w ramach instrumentu Ukraine Facility" – czytamy w komunikacie.

To działanie pilotażowe, realizowane ze środków pochodzących ze spłat pożyczek płynnościowych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z poprzedniej perspektywy unijnej, które służyły przeciwdziałaniu skutkom gospodarczym pandemii. W nowej formule środki te będą pracowały na rzecz zwiększania zasobów polskich firm do udziału w odbudowie Ukrainy oraz wsparcia eksportu na ten rynek – podkreślono w materiale.

– Polscy przedsiębiorcy wykazują żywotne zainteresowanie udziałem w odbudowie i modernizacji Ukrainy. Świadczy o tym chociażby liczba spółek zgłoszonych już do katalogu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu "Odbudowa Ukrainy", która wyniosła ponad 3 tysiące. Naszym zadaniem, a wręcz obowiązkiem, jest zapewnienie im odpowiednich instrumentów wsparcia do realizacji tego celu. Tworzony dzisiaj w porozumieniu z BGK instrument finansowy to narzędzie, które pozwoli polskim firmom zbudować odpowiednie zasoby i potencjał, aby skutecznie włączyć się w proces odbudowy – powiedział Wojnarowski, cytowany w komunikacie.

– Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest rozwój społeczno-gospodarczy Polski, miedzy innymi poprzez wspieranie przedsiębiorców. Dlatego cieszę się, że możemy dzisiaj wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosić pierwszy krok w stronę uruchomienia pilotażowego programu pożyczek na udział w odbudowie Ukrainy. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie wśród polskich przedsiębiorstw, które już są obecne na Ukrainie, oraz tych, które planują ekspansję na ten rynek. Program ten to także szansa na zwiększenie umiędzynarodowienia polskich firm – skomentowała Postuła.

Odbudowa Ukrainy. Maksymalna pożyczka wyniesie 10 mln zł

Pożyczki adresowane będą do przedsiębiorstw z różnych sektorów, które posiadają doświadczenie, know-how oraz produkty i usługi, które mogą przyczynić się do odbudowy Ukrainy. Maksymalna wartość pożyczki będzie mogła wynieść 10 mln zł, a jej maksymalny okres kredytowania to 10 lat. Wśród inwestycji, które będą mogły zostać sfinansowane z pożyczki, będą m.in.:

* wsparcie eksportu i importu produktów i usług do/z Ukrainy;

* organizacja transportu, magazynowania i logistyki związanej z dostarczaniem towarów i usług dla ludności, materiałów budowlanych, maszyn, technologii i innych zasobów potrzebnych do realizacji projektów w Ukrainie;

* rozwój zasobów umożliwiających udział w inwestycjach związanych z odbudową i rozbudową infrastruktury Ukrainy;

* wspólne realizowanie przedsięwzięć przez firmy z obu krajów, wymieniono w informacji.

W pierwszej kolejności BGK uruchomi przetarg na partnerów finansujących, którzy będą udzielać pożyczek. Planowany nabór uruchomienia pożyczek to pierwszy kwartał 2025 r. – podano.

Wsparcie w ramach tworzonego instrumentu może być również skierowane do przedsiębiorstw z woj. podlaskiego, które odczuwają negatywne skutki obowiązywania tzw. strefy buforowej, przyległej do granicy państwowej z Białorusią. Niezależny instrument wsparcia, który zakłada możliwość umorzenia przekazywanych środków, MFiPR uruchamia dla przedsiębiorstw z obszarów powodziowych (woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, lubuskie).

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

