Nowy spór w rządzie Tuska. Minister z PSL zgłosił sprzeciw

"W związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (UD125) minister Siekierski zgłosił uwagi do proponowanego podwyższenia stawki VAT przy sprzedaży żywych zwierząt koniowatych z 8 proc. do 23 proc." – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Już obecnie hodowla koni jest prowadzona na granicy opłacalności a proponowane w projekcie ustawy podwyższenie stawki podatku VAT pogorszyłoby warunki ekonomiczne tego sektora" – czytamy w komunikacie resortu.

Rząd chce wyższego VAT przy sprzedaży koni. Siekierski mówi "nie"

Według stanu na 30 września 2024 roku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarejestrowano 47 090 siedzib stad posiadających 255 242 koni, 658 siedzib stad posiadających 1 559 osłów oraz 110 siedzib stad posiadających krzyżówki międzygatunkowe koniowatych – podaje MRiRW na stronie internetowej rządu.

Projektowana ustawa ma zlikwidować stawkę obniżoną VAT dla tzw. żywych koniowatych (konie, osły, muły i osłomuły), dostosowując krajowe przepisy o VAT do unijnej dyrektywy w zakresie stawek podatku od wartości dodanej. Oznacza to podwyższenie stawki podatku VAT do 23 proc. w przypadku takich zwierząt.

