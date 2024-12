"Rzeź niewiniątek". Ujawniono dokument, który równa z ziemią projekt CPK

"Dotarliśmy do nieopublikowanego dokumentu, który stanowi sygnowaną przez Macieja Laska aktualizację programu wieloletniego, przyjętego jeszcze w 2023. Jest FATALNIE" – alarmuje Wilk, ekspert ds. transportu lotniczego, szef "Tak dla CPK".

"PROGRAM INWESTYCYJNY CPK to podstawowy dokument rządowy ustanawiający ramy finansowe i warunki realizacji zamierzeń rządu RP w zakresie projektu. Niniejszy dokument stanowić będzie załącznik do planowanej do uchwalenia jeszcze w tym roku UCHWAŁY RADY MINISTRÓW zmieniającej poprzednią uchwałę z 2023. Jest to zatem dokument o znaczeniu fundamentalnym, gdyż stanowi rozpisany w szczegółach zbiór wszystkich planów i zamierzeń rządu w przedmiotowej sprawie. W momencie jego publikacji w Monitorze Polskim zakończy się etap DYSKUSJI I DOMYSŁÓW, a otrzymamy jasno określoną wizję dalszego prowadzenia projektu, wraz z konkretnym harmonogramem i kosztorysem Na bazie lektury dokumentu uzyskujemy smutny obraz tzw. UREALNIENIA PROJEKTU pod wodzą Panów Macieja Laska i Piotra Malepszaka" – opisuje.

Maciej Wilk ocenia, że to "długa lista ZAPRZEPASZCZONYCH SZANS", a także alarmuje, że propozycja została ukryta przed opinią publiczną.

Brak konsultacji, okrojone finansowanie

"Zwracamy uwagę na NIETRANSPARENTNY i niezgodny z zasadą jawności działania władz publicznych sposób procedowania dokumentu przez Macieja Laska. Pomimo przygotowania Nowego Programu w SIERPNIU 2024, nie został on do tej pory NIGDZIE opublikowany. Spółka CPK szeroko chwali się na łamach swoich kanałów internetowych m. in. licznymi wyjazdami studyjnymi członków zarządu, a konsekwentnie nie publikuje aktualizacji kluczowego dokumentu, który leży gotowy w szufladzie od wielu miesięcy. Projekt dokumentu NIE WIDNIEJE również na stronach BIP Pełnomocnika Rządu ani Spółki jako informacja publiczna" – wskazuje Wilk.

"Dokument potwierdza plan zwlekania z oddaniem lotniska CPK do użytku aż do końca 2032. Tymczasem wciąż możliwe jest zakończenie budowy do końca 2030 – trzeba jednak np. wystąpić o decyzję lokalizacyjną z rygorem NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚĆI. Tymczasem Pan Minister Lasek ze sobie znanych tylko powodów zamierza przez cały najbliższy ROK oczekiwać na uprawomocnienie się decyzji lokalizacyjnej, co blokuje możliwość występowania z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Tracimy cenne 12 miesięcy, bo Pan Minister obawia się nadepnąć na odcisk kilku lokalnym latyfundystom, posiadającym nieruchomości w gminach Baranów, Teresin i Wiskitki, CAŁKOWITYM PRZYPADKIEM powiązanych z PSL" – opisuje szef stowarzyszenia.

Wilk zaznacza, że "prawdziwa rzeź niewiniątek" dot. inwestycji okołolotniskowych: Airport City – "zamrożone"; Cargo City – "zamrożone"; Terminale intermodalne – "zamrożone".

Budżet na inwestycje rozwojowe maleje z 8.5 mld zł do 783 mln zł.

Okrojono też plan kolejowy. "Był plan budowy 2000km nowych linii kolejowych, ostało się jeno 500km linii KDP Y. W zakresie wszystkich innych projektów, łącznie z CMK PÓŁNOC nie przewiduje się prowadzenia ŻADNYCH prac w perspektywie 2032" – wskazuje Maciej Wilk.

"Projekt gorszy pod każdym względem"

"Ogółem na skutek tego całego pseudo UREALNIENIA uzyskujemy program 24 mld zł (132 zamiast 155 mld PLN, -15 proc.), z czego gros oszczędności to rezygnacja projektów okołolotniskowych i wyłączenie poza nawias kosztów zakupu taboru KDP. Uzyskujemy za to projekt POD KAŻDYM WZGLĘDEM GORSZY, mniej ambitny i gorzej adresujący potrzeby rozwojowe Polski, czasem idący dodatkowe w poprzek europejskim trendom, takim jak wspieranie intermodalności transportu czy zastępowanie krótkich połączeń lotniczych transportem kolejowym (przykład: odcięcie CPK od południa kraju na skutek wycięcia 13-kilometrowego odcinka torów)" – czytamy w podsumowaniu.

Poniżej cały wątek:

twitterCzytaj też:

Lasek: Możliwy wniosek o kolejny audyt w PLL LOTCzytaj też:

W Sejmie powrócił temat CPK. Wiadomo, jakie są postępy w realizacji projektu