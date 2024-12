Jak Polacy planują spędzić sylwestra? Ile na niego wydadzą?

Na sylwestrowe świętowanie w pojedynkę lub gronie domowników decyduje się 66 proc. Polaków. Kolejne 21 proc. przewiduje świętowanie u rodziny lub znajomych bądź zaproszenie ich do siebie – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Te wyniki, identyczne jak w latach 2021-2023, podkreślają, że domowe świętowanie stało się dla Polaków standardem, zwłaszcza w obliczu niepewności gospodarczej.

Badanie "Sylwestrowe plany Polaków" wskazuje również, że Polacy planują wydać średnio 268 zł, co jest kwotą porównywalną z poprzednim rokiem. Jednak 20 proc. badanych nie zamierza ponosić żadnych dodatkowych wydatków na sylwestrowe świętowanie, co podkreśla rosnącą skłonność do oszczędzania. Wśród osób planujących wydatki, 29 proc. przeznaczy na ten cel ponad 200 zł, podczas gdy reszta ograniczy budżet do jeszcze niższych kwot.

Polacy ograniczają wydatki

"Inflacja ma bezpośredni wpływ na decyzje związane z wydatkami sylwestrowymi – co czwarty Polak (24 proc.) planuje wydać mniej niż przed rokiem, natomiast 63 proc. deklaruje, że kwoty pozostaną na podobnym poziomie. Większe wydatki przewiduje tylko 13 proc. badanych, co wskazuje na dość powszechne, ostrożnościowe podejście do zarządzania finansami" – czytamy w komunikacie.

Wnioski z badania BIG InfoMonitor wskazują, że Polacy coraz częściej rezygnują z kosztownych form celebracji na rzecz bardziej kameralnych rozwiązań. Według badania imprezy w lokalach, instytucjach kultury czy pod gołym niebem przyciągną 4 proc. respondentów, a taka sama liczba Polaków zamierza spędzić sylwestra na wyjeździe. Te statystyki pokazują, że bardziej kosztowne formy celebrowania końca roku są wybierane przez nielicznych, co może być efektem zarówno ograniczeń finansowych, jak i zmiany preferencji spędzania wolnego czasu.

"Poważne wyzwanie"

Z pewnością nie jest to dobra informacja dla branż takich jak gastronomia, rozrywka czy hotelarstwo, które często angażują się w organizację imprez sylwestrowych. Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy biura informacji kredytowej BIK wynika, że odnotowują one obecnie poważne trudności finansowe w spłacie bieżących zobowiązań, w tym względem partnerów biznesowych i banków. W rok zaległe zobowiązania sektora HoReCa (Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi) zwiększyły się o ponad 151 mln zł (7,7 proc.) i przekroczyły z końcem października 2024 r. 2 mld zł. Najgorzej sytuacja prezentuje się wśród firm świadczących usługi związane z wyżywieniem, które w tym czasie posiadały przeterminowane zadłużenie na ponad 1 mld zł, a kwota ta powiększyła się w ciągu roku o blisko 195 mln zł (22 proc.). Z kolei np. podmioty z branży rozrywkowej, m.in. miejsca do tańczenia, posiadają nieopłacone zaległości na poziomie 3,6 mln zł.

"Utrzymująca się popularność witania Nowego Roku w domowym zaciszu w gronie rodziny i najbliższych przyjaciół jest wyraźnym odzwierciedleniem zmian stylu życia Polaków, które wpisują się w szerszy trend oszczędzania i minimalizmu. Takie wybory wynikają nie tylko z ograniczeń finansowych, ale również z priorytetów związanych z komfortem i bliskością relacji. Dla sektora rozrywki i gastronomii to jednak poważne wyzwanie. Należy zwrócić uwagę, że osłabiony popyt na organizowane przez te branże wydarzenia sylwestrowe może mieć długofalowe konsekwencje, w kontekście sezonowych aktywności, które tradycyjnie generowały duże obroty. Branża powinna rozważyć dywersyfikację oferty, koncentrując się na dostosowaniu usług do nowych preferencji klientów, czyli potrzeby większej elastyczność, ekonomicznego podejścia do wydatków i bardziej personalnego podejścia do celebrowania ważnych momentów" – podsumował główny analityk BIG InfoMonitor Waldemar Rogowski, cytowany w materiale.

Badanie "Sylwestrowe plany Polaków" zostało zrealizowane metodą CAWI przez Quality Watch na zlecenie BIG InfoMonitor, na próbie 1061 Polaków w wieku 18+, grudzień 2024 r.

Czytaj też:

Kolejna telewizja zapowiada sylwestra. Wiadomo, kto wystąpiCzytaj też:

Atak na gwiazdę sylwestra TV Republika. "Jak można się tak sprzedać?"Czytaj też:

Komunikat policji przed sylwestrem. "Bądźmy odpowiedzialni!"