Ponad 2 tys. złotych z MOPS. Wielu nie wie o tym wsparciu

MOPS może wypłacić pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie. W 2025 roku gminne ośrodki pomocy społecznej oferują bezzwrotne wsparcie finansowe nawet do 2066 zł, które można przeznaczyć na zakup sprzętu, narzędzi, kursów zawodowych czy uruchomienie małej działalności. Wszystko po to, aby ułatwić rozpoczęcie kariery zawodowej osobom, które chcą uniezależnić się od systemu świadczeń. Wsparcie można uzyskać składając wniosek w lokalnym MOPS oraz przedstawiając plan usamodzielnienia, opisujący sposób wykorzystania środków.

Następnie odbywa się rozmowa z pracownikiem socjalnym. Po uzyskaniu pozytywnej oceny planu, następuje podpisanie umowy z gminą. Wypłata świadczenia ma charakter motywacyjny, dlatego MOPS może odmówić pomocy, jeśli wnioskodawca nie wykazuje chęci poprawy sytuacji zawodowej i nie współpracuje z ośrodkiem.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Świadczenie przysługuje osobom i rodzinom o niskich dochodach – poniżej 1010 zł miesięcznie dla osoby samotnej lub 823 zł na osobę w rodzinie. Program obejmuje także osoby z niepełnosprawnością, repatriantów, uchodźców oraz wychowanków pieczy zastępczej.

MOPS ocenia indywidualnie każdą sprawę i sprawdza, czy plan jest realny i możliwy do wykonania. Wsparcie można otrzymać w formie jednorazowej pomocy pieniężnej, pożyczki z możliwością umorzenia lub pomocy rzeczowej – np. zakupu i użyczenia sprzętu. Pomoc jest bezzwrotna.

Najczęściej przyznane środki służą do zakupu maszyn, narzędzi, komputerów, materiałów, a także opłacenia kursów zawodowych czy pierwszych miesięcy wynajmu lokalu. W niektórych przypadkach gmina umożliwia także zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością. Po uzyskaniu pomocy wnioskodawca musi rozliczyć się z wydatków – przedstawiając faktury lub rachunki.

