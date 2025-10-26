Wędrówki ludów w salonach moto

Legendarna Honda Prelude – dobrze znana nie tylko fanom filmów z cyklu "Szybcy i wściekli" – powraca na drogi! Najnowsze wcielenie modelu będącego wcieleniem marzeń nastolatków z lat 90. ubiegłego wieku na szczęście nie zmieniła się w modnego SUV-a. Klasyczne coupé znów przyciąga wzrok przechodniów i innych kierowców. Kusi sportowym charakterem, aerodynamiczną sylwetką i prowokuje zalotnymi, opływowymi kształtami. Wrażenie robi zwłaszcza gładka i czysta linia dachu, którą Japończykom udało się uzyskać dzięki technologii lutowania laserowego. Aby Hondzie łatwiej było zdobyć serca młodych kierowców, klamki drzwi są zlicowane (co jednocześnie poprawia aerodynamikę auta), nowoczesne LED-owe reflektory przypominają skrzydła. W kabinie o sportowych ambicjach modelu przypominają m.in. skórzane fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, sportowa kierownica, aluminiowe łopatki do "przełączania biegów" oraz przycisk S+.