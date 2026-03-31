Rząd rusza z dopłatami. Ponad 0,5 mld złotych dla uprawnionych

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. Pracownice Plany Kapitałowe uruchomiono w 2019 roku. Początkowo objęły największe firmy, potem te mniejsze, a także podmioty z sektora państwowego. PPK to jeden z niewielu programów, który nie został zawieszony po objęciu władzy przez koalicję KO-Trzecia Droga-Lewica.

Zgodnie z założeniami programu, na przełomie marca i kwietnia jego uczestnicy otrzymają od państwa bonus za poprzednik rok. To 240 złotych dla każdego z 2,4 mln Polaków oszczędzających w PPK. Łączny wydatek budżetu państwa na ten cel to 572,7 mln zł.

Warto wspomnieć, że każdy z uczestników otrzymał od państwa wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Została ona przelana na jego konto po trzech miesiącach od założenia PPK.

PPK w praktyce

Rachunki PPK są zasilane wpłatami uczestnika PPK, pracodawcy oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty pracownika oraz pracodawcy są naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia. Państwo z kolei przekazuje ustalone kwoty (po spełnieniu odpowiednich warunków) – niezależne od dochodów pracownika.

Środki wpłacane do PPK inwestowane są w specjalnego rodzaju fundusze – fundusze zdefiniowanej daty (FZD). Polityka inwestycyjna tych funduszy automatycznie zmienia się w czasie wraz z wiekiem uczestnika. Rozpoczynając oszczędzanie w PPK, zostajemy automatycznie przypisani do określonego FZD, w zależności od daty urodzenia. W trakcie oszczędzania możemy zmienić docelowy fundusz i przenosić środki pomiędzy funduszami.

Obecnie do PPK należy 3,9 mln osób. Suma wpłaconych środków przekroczyła 40 miliardów złotych. Dla porównania, pod koniec 2024 roku było to 30,24 mld zł.

Czytaj też:

