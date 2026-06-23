Biznes wychodzi z cienia. Think tank napisze gospodarczy program dla Polski

The Company ma być środowiskiem projektowym skupionym na konkretnych zmianach regulacyjnych i systemowych. Think tank działający przy społeczności liczącej około 2,5 tys. przedsiębiorców reprezentujących ponad 100 branż zapowiada budowę programu pod nazwą Polska Przedsiębiorcza.

Think tank powstał w 2023 r. jako organizacja non-profit działająca na rzecz polskich przedsiębiorców; wcześniej funkcjonował jako Fundacja Wsparcia Przedsiębiorczości. Jego przewaga polega na tym, że nie opiera się wyłącznie na analizie biurkowej. Co tydzień przedstawiciele środowiska spotykają się fizycznie z 2,5 tys. właścicieli firm działających w sieciach BNI, BNI+, Corporate Connections i CC+. To firmy zatrudniające łącznie ponad 200 tys. pracowników i generujące przychody przekraczające 250 mld zł rocznie, więcej niż PKB Estonii. Innymi słowy: to nie jest klub dyskusyjny, ale realny radar problemów polskiego biznesu.

Prywatne firmy odpowiadają obecnie za około 75 proc. PKB i 60 proc. miejsc pracy, a polscy przedsiębiorcy za 55 proc. PKB i 45 proc. zatrudnienia. W sytuacji niestabilności geopolitycznej, wojny za wschodnią granicą i narastającej konkurencji gospodarczej nie jest to już tylko temat podatków czy składek. To kwestia odporności państwa.

Cztery filary Polski Przedsiębiorczej

Podczas dzisiejszej konferencji zostanie zaprezentowany Raport otwarcia oraz Mapa Drogowa na najbliższe 18 miesięcy. To pierwsze publiczne zobowiązanie środowiska biznesowego do konkretnych zmian. Opierać się ona będzie na czterech filarach: etosie przedsiębiorcy, internacjonalizacji polskich marek, energii i konkurencyjności oraz produktywności i Polsce przyszłości.

Pierwszy filar programu dotyczy odbudowy przedsiębiorczości jako pozytywnego wzorca społecznego i gospodarczego, ponieważ zdaniem autorów deklaracji w Polsce słabnie przekonanie, że warto budować własny biznes. Drugi filar programu dotyczy sprawnego i partnerskiego państwa. Dotyczy to m.in. uporządkowania regulacyjnego chaosu. Trzeci filar programu dotyczy konkurencyjnej gospodarki i równych szans. Twórcy The Company przekonują, że w Polsce działa wiele małych i średnich firm, ale zbyt mało przedsiębiorstw jest zdolnych osiągać dużą skalę, przejmować zagraniczne aktywa i konkurować globalnie. Czwarty filar programu dotyczy przyszłości – innowacji, technologii i ludzi.

"Model rozwoju, który zapewnił Polsce sukces po 1989 r., miał konkretne fundamenty: relatywnie niskie koszty pracy, szybkie nadrabianie dystansu do Zachodu, dostęp do wspólnego rynku oraz rolę przemysłowego zaplecza Europy. Dziś stopniowo się wyczerpuje. Tylko w ostatnich 10 latach średnia pensja w Polsce wzrosła o 120 proc., podczas gdy w UE – o 40 proc. To bardzo dobra informacja dla stabilności kraju, ale fatalna dla modelu konkurencyjności, który przez lata wypracowaliśmy" – wynika z dokumentu programowego, do którego dotarła redakcja XYZ.pl.

Z raportu otwarcia Polski Przedsiębiorczej wynika, że bez sprawniejszego państwa, konkurencyjnych cen energii, silnych firm prywatnych i szybszego wdrażania technologii trudno będzie utrzymać tempo wzrostu z ostatnich trzech dekad. Według autorów dokumentu, obecny model gospodarczy przestaje wystarczać. Koszty pracy rosną, inne kraje oferują tańszą produkcję, a przewagę konkurencyjną coraz częściej buduje się nie ceną, lecz produktywnością, dostępem do konkurencyjnej energii, technologią, marką i sprawnością państwa.

– Polska jest jednym z czterech krajów świata, gdzie więcej firm się zamyka niż otwiera. Tylko 3 proc. młodych Polaków chce zakładać firmy. To nie problem rynku. To wyrok dla systemu emerytalnego – tłumaczy Rafał Brzoska, przewodniczący Rady Fundacji Think Tank The Company.

Celem inicjatywy jest przeniesienie doświadczeń biznesowych do debaty o państwie. Autorzy deklaracji podkreślają, że przedsiębiorcy chcą działać w sprawach publicznych tak jak przy dobrze zarządzanym projekcie, a więc chcą diagnozować problemy, tworzyć listy barier, określać odpowiedzialność za wdrożenia i mierzyć efekty.

Bezpośrednim punktem odniesienia jest inicjatywa SprawdzaMY, w ramach której przedsiębiorcy zidentyfikowali 522 bariery utrudniające rozwój firm i inwestycji. Jej mechanizm był prosty, ale nietypowy jak na polskie warunki. Obywatele, przedsiębiorcy i eksperci mogli zgłaszać bariery prawne oraz proponować uproszczenia. Następnie analizowały je zespoły ekspertów, poddawały ocenie i przekazywały stronie rządowej jako rekomendacje legislacyjne.Według deklaracji 60 proc. z nich trafiło już do realizacji lub prac legislacyjnych. Dla twórców Polski Przedsiębiorczej ma to być dowód, że współpraca państwa i biznesu może przynosić praktyczne efekty.

W projekcie SprawdzaMy The Company współpracowało z Rządowym Zespołem, w tym ze stroną rządową kojarzoną z Maciejem Berkiem i Donaldem Tuskiem, ale prowadziło też rozmowy z przedstawicielami PiS i Konfederacji. Ambicją jest stworzenie w Polsce ośrodka eksperckiego na wzór Instytutu Montaigne – instytucji słuchanej ponad podziałami, bo dostarczającej wiedzy, danych i rozwiązań, a nie partyjnych emocji.

– Dziś polski sektor MŚP to ponad 2 miliony firm, które tworzą blisko połowę polskiego PKB i zatrudniają miliony ludzi, a mimo to ich głos wciąż jest zbyt słabo słyszalny w procesie decyzyjnym. Chcemy, aby przedsiębiorcy MŚP mieli realny wpływ na kształt regulacji i kierunek zmian – wskazuje Michał Sołowow.

Kto za tym stoi?

Inicjatywa ma być również źródłem danych i komentarzy, a nie jednorazowym wydarzeniem. Raport Otwarcia, badanie MŚP 2026, współpraca z Rzecznikiem MŚP, Pracodawcami RP, BNI, Corporate Connections i Polską Radą Biznesu mają stworzyć zaplecze eksperckie dla debaty o deregulacji, kondycji małych firm i przyszłości gospodarki. Dostęp do Rady Biznesu z liderami takimi jak Brzoska i Sołowow oraz do przedsiębiorców MŚP da rzadkie połączenie: dużą skalę, konkretne doświadczenie i głos ludzi prowadzących firmy na co dzień.

W Radzie Biznesu The Company znaleźli się przedstawiciele największych prywatnych firm i grup kapitałowych w Polsce, m.in. Rafał Brzoska, Michał Sołowow, Małgorzata Adamkiewicz, Krzysztof Pawiński, Robert Dobrzycki, Bartosz Skwarczek, Paweł Jarski, Dariusz Gałęzewski, César Lipka, Agnieszka Hipś i Michał Wypychewicz. Rafał Brzoska pełni funkcję przewodniczącego Rady Fundacji, a Michał Sołowow – przewodniczącego Rady Biznesu.

Operacyjnie organizacją kieruje Ryszard Chmura, prezes Think Tank The Company. Dyrektorem generalnym jest Adam Malinowski, wcześniej związany z projektem SprawdzaMY, a funkcję dyrektor zarządzającej objęła Eliza Kruczkowska, była dyrektorka departamentu rozwoju innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju.