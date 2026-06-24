Neonet pod lupą UOKiK. 3 mln zł kary za sprzedaż na Allegro

Jak ustalił prezes UOKiK, w niektórych ofertach Neonet sprzedaje produkty, których nie posiada na stanie, a konsumentom przekazuje nieprawdziwe informacje o ich dostępności.

Spółka deklaruje m.in. wysyłkę w ciągu 24 godzin, mimo że często nie jest w stanie dotrzymać tego terminu. Konsumenci wielokrotnie skarżyli się, że podawane przez Neonet deklaracje mijają się z rzeczywistością.

Klienci Neonet na Allegro wprowadzani w błąd

"Jednym z kanałów sprzedaży spółki Neonet jest platforma Allegro. Za pośrednictwem konta Neonet, wcześniej działającego pod nazwą NEO-24, przedsiębiorca oferuje szeroki wybór sprzętu RTV i AGD. Jak wykazało postępowanie prezesa UOKiK, spółka wprowadza konsumentów w błąd co do dostępności produktów i terminów ich wysyłki. Zamówienia często nie są wysyłane w zadeklarowanym terminie, a klienci sami muszą dopytywać o realizację wysyłki" – czytamy w komunikacie.

"Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie zrealizować zamówienia, powinien niezwłocznie poinformować o tym konsumenta. Dzięki temu kupujący może odpowiednio szybko zareagować, np. zrezygnować z zakupu i zamówić potrzebny produkt u innego sprzedawcy. Co do zasady takie sytuacje nie powinny jednak występować. W przypadku Neonet problem ma charakter powtarzalny. Jak wykazało postępowanie prezesa UOKiK, trwa co najmniej od 2021 r." – podano.

Prezes UOKiK: Nie ma miejsca na składanie obietnic bez pokrycia

Urząd podkreślił, że spółka nie informuje klientów z własnej inicjatywy i bez zbędnej zwłoki o trudnościach z realizacją zawartych umów, a gdy produkty nie docierają w deklarowanym terminie, konsumenci sami muszą dopytywać o to, co dzieje się z ich zamówieniami. Na odpowiedź czekają często kilka, a nawet kilkanaście dni. Dopiero wtedy dowiadują się np. że towaru nie ma w magazynie, a nowa data dostawy nie jest znana.

– W e-commerce nie ma miejsca na składanie obietnic bez pokrycia. To, co deklarują sprzedawcy, wpływa na decyzje zakupowe konsumentów. Nieprawdziwe informacje i brak powiadomienia o tym, że wysyłka się opóźni lub towaru nie będzie, naruszają podstawowe zasady handlu internetowego. Konsumenci kupują na określonych warunkach i mają prawo wymagać ich dotrzymania – skomentował prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Ponad 3 mln zł kary

"Biorąc pod uwagę skalę i długotrwały charakter praktyki, prezes UOKiK nałożył na spółkę 3 043 000 zł kary. Kara uwzględnia obrót osiągnięty przez Neonet SA na platformie Allegro, który stanowi część łącznego obrotu przedsiębiorcy. Prezes UOKiK w decyzji nakazał również zaniechanie nieuczciwych praktyk i poinformowanie o decyzji na stronach spółki i jej profilach w mediach społecznościowych" – wyjaśniono w materiale.

Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie.

Neonet to jedna z największych polskich sieci stacjonarnych sklepów oraz sklep e-commerce, która specjalizuje się w sprzedaży produktów z branż RTV, AGD, IT oraz multimedia. Jest obecna na rynku od ponad 20 lat i dysponuje siecią blisko 300 salonów zlokalizowanych w średnich i mniejszych miastach Polski.

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