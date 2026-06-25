Ministerstwo zapowiada mobilne butelkomaty na wakacje

Wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska poinformowała podczas konferencji prasowej, że do końca maja zebrano w ramach systemu kaucyjnego 1,6 mld butelek i puszek. We wrześniu mają zapaść decyzje o ewentualnym rozszerzeniu go o szklane butelki.

Sowińska przekazała informacje o nowych rozwiązaniach na czas wakacji. – Wakacje już za chwilę, ale my nie zwalniamy tempa i system kaucyjny nie idzie na urlop. Okres letni to czas zwiększonego popytu na napoje, a także większej mobilności Polek i Polaków. Powstają nowe, mobilne automaty w miejscowościach turystycznych oraz w miejscach organizacji wydarzeń plenerowych – powiedziała. Jak dodała, operatorzy punktów zbiórek prowadzą działania w celu przygotowania systemu na okres wakacyjny. Wskazała, że operator PolKa (Polska Kaucja) instaluje automaty blisko plaż w miejscowościach takich jak Mielno, Gąski czy Sarbinowo. Z kolei Kaucja.pl wprowadza stały monitoring i specjalne okna turystyczne w kurortach, by szybko odbierać odpady.

Zwrot kaucji na kartę

Dodatkowo resort informuje, że operatorzy pracują nad nowymi rozwiązaniami formy zwrotu kaucji – chodzi m.in. o zwroty na kartę płatniczą, aplikację mobilną czy opaski RFID obowiązujące w parkach wodnych.

System kaucyjny działa w Polsce od 1 października 2025 r. Do napojów w butelkach plastikowych (do 3 l), metalowych puszkach (do 1 l) doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania w specjalnym butelkomacie lub u kierownika sklepu. Obecnie zwrot kaucji jest wydawany w formie specjalnego bonu na zakupy, który trzeba wykorzystać w ciągu (najczęściej) 30 dni w sklepie, na terenie którego dokonano zwrotu kaucji. Według wielu, kaucja powinna być zwracana w formie gotówki.

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