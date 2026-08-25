Warszawska strefa płatnego parkowania zostanie rozszerzona. Jest data

Kolejne rozszerzenie SPPN zaplanowano na 17 maja 2027 r. Wówczas płatne parkowanie ma objąć Służewiec i część Służewa na Mokotowie oraz obszar Rakowa i część Okęcia we Włochach.

Opłaty w SPPN są pobierane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8-20. Stawka za pierwszą godzinę postoju wynosi 4,50 zł, za drugą 5,40 zł, za trzecią 6,40 zł, a za czwartą i kolejne ponownie 4,50 zł.

Kara za brak opłaty za parkowanie. Nowe zasady w Warszawie

Zmieniły się także zasady dotyczące opłaty dodatkowej za brak opłaty za parkowanie. Obniżona stawka – 200 zł zamiast 300 zł – będzie mogła zostać uregulowana w ciągu 14 dni, a nie jak dotychczas siedmiu. Jednocześnie termin na zapłatę pełnej opłaty dodatkowej wydłużono z 14 do 30 dni.

Według szacunków przedstawionych przy rozszerzeniu strefy wpływy z nowych obszarów mogą wynieść około 18,5 mln zł rocznie. Koszty wdrożenia zmian, obejmujące m.in. nowe parkomaty, organizację ruchu i obsługę kontroli, oszacowano na około 2 mln zł w 2026 r. i 8 mln zł w 2027 r.

Kierowco, płać i płacz

Mieszkańcy nowych obszarów płatnego parkowania mogą od 7 sierpnia ubiegać się o specjalny abonament, pozwalający na parkowanie na preferencyjnych zasadach w pobliżu miejsca zamieszkania.

Zarząd Dróg Miejskich przypomina, że w Warszawie po opłaceniu biletu za parkowanie kierowca nie musi wracać do auta i wkładać wydruku za szybą. Obowiązek ten zniesiono w 2023 r.

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